TikToker ofrece a hombre 50 mil pesos por hacer prueba de paternidad: resultado genera pelea

En 2022 comenzaron a hacerse populares los titokers que se dedicaban a ofrecer dinero en las calles si las personas aceptaban cumplir ciertos retos.

Joven acepta reto de TikTok y se hace prueba de paternidad: si era positiva ganaría 50 mil pesos

Otro creador de contenido que también se volvió famoso por crear contenido similar fue Adrián Flores, y uno de sus videos virales más recientes dejó impactado a TikTok.

Con el fin de inventar retos polémicos en días pasados decidió preguntarle a un hombre si se animaba a someterse a una prueba de paternidad, pues de salir positiva le daría 25 mil pesos mexicanos en efectivo.

Desde el inicio él accedió debido a que era una gran suma, pero quien no estaba tan segura era su esposa que lo acompañaba, pues en su opinión no era necesaria.

Para que valiera la pena y dijeran que sí Adrián Flores dobló la suma de dinero, es decir obtendrían 50 mil pesos y quien terminó convenciéndola fue su esposo, pues "él sabía que el niño era suyo".



Después de asistir a una clínica, la chica se mantuvo nerviosa y alegando que no veía el motivo para hacer la prueba. Dos días después, todos se volvieron a reunir con los resultados en mano y mientras el joven estaba feliz por la suma que recibirían, ella comenzó a decir que no abriera el papel.

"Tú sabes que estamos pasando una situación donde necesitamos el dinero. Si tu y yo sabemos que es mío ¿por qué la necesidad de estar diciendo aferrada que no me los haga?", fue lo que comentó el joven que se hizo la prueba.



Esto generó fricción entre ambos, pues al parecer la mujer escondía algo, lo cual terminó por descubrirse, pues de acuerdo con el estudio había 0% de compatibilidad entre él y el niño.

Fue allí cuando el joven con un tono de enojo comenzó a reclamarle a su esposa por haberlo engañado

durante 6 años al hacerle creer que era el padre y como acción final, decidió terminar la relación con ella, pero eso sí prometiendo seguir apoyando al niño económicamente.

En medio de la disputa el tiktoker le dio los 50 mil pesos al joven para consolarlo y el afectado, terminó tan molesto que se alejó de la escena mientras su esposa le rogaba que hablaran.

Internet reaccionó a los videos de TikTok creados por Adrián Flores

Ambos clips de la historia fueron vistos más de 50 millones de veces. En la sección de comentarios, muchos mostraron sus condolencias al hombre y aplaudieron su decisión de no volver a ver a su esposa.

"Chale pobre hombre", "El men supo manejar bien la situación", "Jajaja yo también me hubiera largado con mis 50 mil pesos", "Ahí no es compa lo bueno que ya se fue", "Desde el momento que ella le dijo que no lo haga ya con eso iba a haber broncas, debió ser honesta", "Estuvo tranquilo y calmado todo el tiempo, ídolo" y "Lo mejor es que vio que el niño no tenía la culpa y lo va a seguir cuidando", resultaron ser algunos de ellos.



Una parte de los usuarios acusaron que toda la escena había sido actuada, pero aún así le gustó "el chisme".

"Sabemos que todo es actuado pero lo disfrutamos", "Obvio es falso, qué casualidad que todo terminó en pelea sin golpes, eso no pasa", "Para mi eso es mentira, aunque me siento mal porque sí lo vi todo", "Será actuado, pero ahí ocasiones que si pasa", "Se que es actuado pero entretiene", o "Buen chisme y actuaciones, pues mas o menos, les faltó", fueron otros de ellos.



¿Tú crees que sea falso o no? Dinos en los comentarios.

