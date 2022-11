Persona sin hogar construyó casa en medio de la calle: ¡Hasta tiene jardín y electricidad!

Así como el 'homeless' que hizo una casa de dos pisos con cartón, ahora otro sujeto identificado como 'Q' al parecer siguó sus pasos, ya que también armó una vivienda en una calle de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Así vive el hombre que construyó una casa en medio de la calle

La pequeña casa está hecha con viejos tablones y hasta la decoró con algunas flores en el exterior. Además, cuenta con electricidad, la cual es tomada del alumbrado de la vía pública.

La decisión de construir su vivienda surgió luego de que trabajadores del gobierno local lo obligaron a abandonar la tienda de campaña en donde solía refugiarse. Le ofrecieron llevarlo a un hogar temporal, pero él no aceptó porque le parecía "un campo de concentración".

En entrevista con FOX 11, 'Q' dijo que vivir en la casa que él construyó lo hacía sentir "libre y empoderado", por lo que tiene intenciones de seguir habitándola, a pesar que las críticas que ha recibido.

"Probablemente haya mejores lugares que este, pero no creo que esté molestando a nadie aquí", declaró ante la cadena FOX 11.



Las reacciones ante la casa que 'Q' construyó han sido variadas, pues así como algunas personas lo apoyan, otros opinan que no puede vivir ahí.

"Ni siquiera sé por qué, o cómo, quiero decir, es una locura", "Es una locura, por decir lo menos”, "No ha molestado a nadie y honestamente me alegro de que esté allí porque me siento más seguro con él allí", "Por alguna razón, no sé por qué, parece que sabe lo que está haciendo y no está aquí para lastimar a nadie", son algunos de los comentarios que los vecinos hicieron a la cadena de TV.



Actualmente, el hombre arregla bicicletas afuera de su hogar para ganar un poco de dinero y asegura que su mayor sueño es convertirse en ingeniero mecánico y tener su propio negocio.

Otras personas sin hogar también han construido casas

James Safari Parker es otro hombre de bajos recursos que construyó su casa en una calle en Los Ángeles, sólo que la suya es de dos pisos.

Su historia se hizo viral gracias a un video de TikTok del usuario identificado como Hood Stocks. En el video se puede apreciar el hogar hecho con cartón, mismo que causó revuelo en la red social. Incluso, el tiktoker abrió una cuenta en Go Found Me para ayudarlo y en un mes se reunieron más de 18 mil dólares.

Aunque Hood Stocks tenía la intención de apoyar a James, tuvo que alejarse de él porque el hombre varias veces se portó hostial. Al final, el dinero recaudado se donó a organizaciones benéficas, a petición de los donantes.

