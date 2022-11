Hombre se quita la playera para salvar a tlacuache de morir ahogado y enamora a internautas

Pocos pueden presumir de una conexión especial con los animales (como el cuidador que deja a un león usar su mano como chupón) ; sin embargo, eso no significa que solo ellos puedan salvar a los animales.

El usuario de TikTok, identificado como Colin Grafton mostró su hazaña salvando a un tlacuache (un marsupial también conocido como zarigüeya o zorro del monte) y lo hizo a través de un video viral musicalizado con el tema ‘Burning up that hill’ de Kate Bush.

Hombre se quitó la playera para salvar a un tlacuache: video viral

Colin Grafton es un patinador y modelo estadounidense de 31 años de edad que en su cuenta de TikTok comparte videoclips acerca de su trabajo y su vida personal. En una de las grabaciones más populares, con más de 51 millones de reproducciones, se puede ver cómo el deportista está salvando a un tlacuache de morir ahogado.

Eso sí, en cuanto Colin lo vio se quitó su playera para poder envolver al animal en ella y así moverlos a un lugar seguro, pues estaba expuesto a una fuerte lluvia en medio de la acera. A continuación el momento viral:

En la sección de comentarios miles de personas aplaudieron la acción del estadounidense y otros más lo llenaron de elogios por su tonificado abdomen, igualmente las bromas no se hicieron esperar:

“Hasta el tlacuache tiene una mejor historia de amor que yo”, “Yo quiero ser el tlacuache, para ser salvado por ese Hércules”, “Me recuerda a los de ‘Crepúsculo’, se quitaban la playera bajo cualquier pretexto”, “Me dicen el Tacuache bajo la lluvia y maullaré por ti”, “Qué hermoso, como se preocupa por los animales”, “Tan divino, los tlacuaches son lo máximo y están en peligro de extinción”, “Es un héroe sin capa, pero con abdominales de acero”, “Qué linda acción”, “Yo no sé si mirar al rescatado o al rescatador”, “Que hermoso que no discrimina al animalito, a muchos no les gustan los tlacuaches por su aspecto y los dejan morir o hasta los atacan. El verdadero amor animal no distingue especies” o “Él sí es un Superman de carne y hueso, tiene mucha humanidad y unos músculos de envidia”.

Alguien más destacó en su comentario que el tlacuache, al ser un marsupial, llevaba consigo a sus hijos y por eso le costaba cruzar la calle, no solo por la fuerte corriente que tenía el agua de la lluvia corriendo por la calle.

¿Tú qué opinas sobre la acción de Colin Grafton con el tlacuache? Cuéntanos en los comentarios.