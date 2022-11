Quiropráctico se hace viral en TikTok por curar dolor a perritos: sus reacciones enamoran a Internet

Muchos profesionistas han utilizado TikTok para mostrar un poco de su trabajo como Miguel Padilla, un médico que se ganó a todos con su simpatía al momento de halar sobre educación sexual.

Quiropráctico de perros se hace viral por videos en TikTok donde cura a perritos

Quien decidió de igual manera probar suerte al publicar sus actividades diarias laborales fue Murat Colak, un quiropráctico que tiene por pacientes a perritos y no personas.





Si te gustan los videos tiernos y graciosos de mascotas, no te pierdas la serie ‘Best of pets’, la cual puedes ver gratis en ViX.

El hombre de origen alemán demostró de una manera efectiva que los animales domésticos también pueden sentir diversos tipos de dolores musculares u óseos, y para ayudarlos decidió estudiar cómo tratarlos.

Ahora que posee gran conocimiento en el área, Murat abrió su propia cuenta en TikTok llamada @boneshands2, en la que revela cómo cura a sus pacientes en su clínica.

El especialista, que trabaja con razas de todos los tamaños, solo necesita colocar sus manos en la posición correcta para acomodar o tronar los huesos de los perritos. Al finalizar, recompensa a las mascotas con besitos y caricias por portarse bien.

Aunque parece fácil lo que realiza, él mismo ha invitado a que las personas no traten de hacer lo mismo que él, ya que podrían causar severos daños físicos a los animales.



Lo más importante de su trabajo es detectar el área afectada para saber cómo tratarla y además, mantener relajados a los animales, lo cual parece hacer sin esfuerzo alguno, debido a que sus pacientes se muestran cómodos en sus brazos.

El quiropráctico Murat Colak requiere un único movimiento preciso para que los huesos de los animales produzcan sonido y sean reacomodados, lo cual resulta placentero para sus fans en la red social.

La reacción de las mascotas después de ser tratados es la clave de su éxito

Uno de sus videos más famosos fue aquel que publicó el pasado 29 de octubre, en el que se puede ver cómo atiende a un rottweiler que tenía problemas en su columna y después de percatarse cómo tronaron los huesos de su cuerpo, el can hizo una cara de confusión que le encantó a los usuarios de TikTok, tanto que hicieron bromas al respecto.

"El perrito: '¿Me morí ?'", "El perro quedó tipo: 'Qué paso mi rey, empecé a respirar borroso'", "El perrito: 'Oiga Doc, ahora veo a color'", "El perro ascendió al cielo por 5 segundos", "No puedo con la cara del perro, está como confundido y feliz", "Se le reinicio el Windows al perrito", o "Tuvo la misma reacción que los humanos, puro shock", fueron algunos de los comentarios en el video.



Este clip con más de 120 millones de vistas se hizo viral y logró posicionarse como uno de los más populares en los últimos días. Además le hizo ganar su primer millón de seguidores en la red social.



En una publicación de Instagram, el joven reveló que se dedicó a esta profesión debido a una tradición familiar y explicó que ser quiropráctico de perros es algo que se lleva en la sangre.

"Me he propuesto ayudar a muchos animales. Soy la voz de tus seres queridos. Puedo saber qué problemas tienen por su lenguaje corporal y por sentir su cuerpo. Sigo una tradición familiar centenaria. Soy la séptima generación que ha recibido este regalo. No se puede aprender lo que yo hago en una escuela. Tiene que estar en tu sangre. He realizado muchos cursos de formación y perfeccionamiento en este campo para ampliar mis conocimientos!, fue parte de su discurso.



Como un dato curioso, Murat Colak también es una persona que se especializa en curar los dolores de animales más grandes como caballos y las personas que requieran su servicio pueden contactarlo vía Whatsapp.

Murat Colak no solo trata a perritos

Aunque muchas personas le han preguntado si alguna vez fue mordido por un animal, en la sección de comentarios explicó que para su fortuna no y al momento en que recibe hostilidad por parte del animal, trata de no forzar el tratamiento quiropráctico.

Otro tipo de mascotas que ayuda son a los gatitos como lo demuestra en el siguiente video donde le truena el cuello a uno de ellos dos veces consecutivas.