Hombre carga en sus hombros a inmensa anaconda y se hace viral: su tamaño es asombroso

No todos los animales se vuelven famosos en TikTok por su ternura , pues algunos son tan imponentes que incluso provocan miedo entre los usuarios de la red social.

Quien es experto en mostrar a esta clase de seres vivos es Jay Brewer, el empleado de un zoológico que se volvió la sensación en la plataforma de videos por posar junto a diversos reptiles.

El cuidador que trabaja en el zoológico The Reptile Zoo, ubicado en California, Estados Unidos, se volvió una estrella de TikTok por exhibir su convivencia con animales sorprendentes, lo cual le ha generado más de 18 millones de seguidores y alrededor de 250 millones de me gusta en sus videos.

Jay Brewer está altamente capacitado para manejar a los habitantes del recinto con cuidado, y en ocasiones, también da breves lecciones de fauna dentro de su perfil. Además, tiene una pasión por los reptiles de gran tamaño tales como las pitones o los cocodrilos. Con frecuencia se le ve a cargando ejemplares excepcionales y uno de ellos hizo que su fama ascendiera.





El video de la serpiente gigante que se volvió viral en TikTok

El pasado 10 de julio, Brewer exhibió a una anaconda con un patrón poco común en la piel, pues tenía manchas de color blanco, gris, café y negro, y dada su belleza, bastaron unos pocos segundos de video para alcanzar casi 8.9 millones de vistas y más de 300 mil likes.

Los comentarios se dividieron, ya que mientras una parte de los usuarios se mostraron impresionados por el colosal animal, otros aprovecharon la ocasión para realizar chistes en los que mencionaron a su ex parejas, cuñados o suegras.

"Qué miedo, pero a la vez me encantaron sus colores", "Pensé que era un peluche, está enorme", "Me muero si me encuentro con algo así, siento que me va a comer","¿Es real? está enorme", "Cuando veo a mi ex", "No sé cuándo le tomaron este video a mi cuñada" o "¿Qué hace ahí mi hermana?" son algunas de las opiniones en la publicación original.



Esta no es la primera vez que Jay Brewer se hace viral, pues hace apenas un par de meses, el empleado del zoológico cargo en su hombro derecho a un cocodrilo y el animal se mantuvo siempre tranquilo.

Jay Brewer: el experto en reptiles más popular de TikTok

La manera tan natural en que el hombre interactúa con los animales hace que sus seguidores queden encantados con sus videos y, aunque parecería que Brewer tiene un trabajo sencillo, también expone que en ocasiones puede tornarse muy peligroso, por ejemplo, cuando trata de tomar los huevos de las serpientes para incubarlos y garantizar su supervivencia.

En este tipo de videos predominan los comentarios de internautas que piensan que Brewer será mordido, por lo que muestran su alivio al ver que todo sale bien.

"¿Alguien más pensó que lo iban a morder en la cara?", "Me da mucho miedo pensar que un día si le puede pasar algo", "No entiendo cómo puede hacer esto con toda la calma del mundo, yo me estaría muriendo del miedo", "Es peligroso que te muerda", o "Yo sé que tiene experiencia, pero aún así me preocupo por él".