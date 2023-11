Hombre demanda a su exesposa por “chismosa”: exige una millonaria indemnización

Un hombre de Estados Unidos demandó a su exesposa, y madre de su hija, por contar a sus familiares que se había ganado la lotería, rompiendo su contrato de confidencialidad.

Hombre demanda a su exesposa por “chismosa”

En otra de las historias de la vida real que parecen sacadas de una película de comedia cobra relevancia la protagonizada por un hombre, identificado como John Doe, quien en enero pasado habría resultado ganador del millonario premio del sorteo Mega Millions.

El sujeto originario de Maine, Estados Unidos, fue portador del billete ganador por cerca de mil 350 millones de dólares, situación que, evidentemente, le hizo tomar precauciones e intentó blindarse a través de un contrato de confidencialidad que evitará la divulgación de su identidad.

El contrato lo habría firmado su exesposa en febrero pasado, poco tiempo después de recibir el premio, reveló la agencia The Associated Press; sin embargo, dicho acuerdo habría sido violado.



La madre de su hija habría revelado santo y seña del jugoso premio con la familia de él, con su padre y madrastra, por lo que el millonario ganador inició una demanda en su contra por “chismosa”, exigiendo también una cuantiosa indemnización.

“Como resultado de las revelaciones no autorizadas del demandado, John Doe ha sufrido un daño irreparable, y existe un peligro inmediato e inminente de que John Doe continúe sufriendo un daño irreparable para el cual no existe un remedio adecuado ante la ley”, dicta un fragmento de la demanda filtrada.



De acuerdo con la agencia, la exesposa debía guardar el “millonario secreto” hasta junio del 2032, cuando la hija que tienen en común cumpliera la mayoría de edad y con el fin de evitar que las personas, en general, tuvieran conocimientos sobre sus identidades, ubicación física y bienes.

Ganador de la lotería pide una jugosa indemnización

Kurt Panouses, el llamado “abogado de la lotería”, habló para medios de comunicación sobre las razones del contrato de confidencialidad y las consecuencias que traería el no cumplir el acuerdo.

"Normalmente no te preocupas por la confidencialidad hasta que llegas a los 100 millones de dólares. La última cosa que quieres hacer es ser generoso con un miembro de la familia y decir 'aquí hay algo de dinero, ya sabes, 10 millones de dólares' y que se den la vuelta y digan '¿por qué hiciste eso? Me voy a divorciar'. Hemos tenido clientes que han ganado y he enviado acuerdos de confidencialidad a los familiares. Porque vas a terminar perjudicando al niño más que nada y eso es lo lamentable", dijo.



El abogado mencionó que el daño es irreparable por lo que el ganador de la lotería exige como indemnización de la indiscreción de su ex un pago de cien mil dólares.

"No se puede volver a poner pasta de dientes en el tubo. Una vez que está fuera, está fuera", destacó.