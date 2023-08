El hombre de blanco, personaje que aterroriza a México paseando por las calles: ¿quién es?

Las leyendas urbanas son parte de Internet y tienen una gran base de fans por lo terroríficas que pueden llegar a ser, como la de el Chupacabras o una más actual, la leyenda de Baba za Zvezdara , una mujer que baila en las noches en medio de la calle y es un presagio de muerte.

Pues resulta que otro personaje de esta índole conocido como el Hombre de blanco está dando de qué hablar gracias a TikTok.

¿Quién es el Hombre de blanco y por qué se hizo famoso en TikTok?

En los últimos días se han hecho virales videos mostrando a un hombre vestido de blanco de pies a cabeza y portando una temible máscara de yeso deambulando en las calles del Estado de México, principalmente en Tultitlán y Coacalco.

Su extraña apariencia comenzó a ganar atención y en diversos clips se le puede ver ya sea acostado, parado viendo fijamente hacia un lugar o caminando sin ningún rumbo aparente.

Aquellos que lograron grabarlo en dichas zonas aseguran que en general es un ente tranquilo que realiza actividades al aire libre; sin embargo, en ocasiones se acerca a las personas y las persigue, lo cual evoca inmediatamente a una cinta de terror.



Aunque no está claro su origen, los internautas apuntan que podría tener una relación con la creepypasta que lleva el mismo nombre del sujeto donde se describe que aparece en los sueños y es capaz de hacer que las personas conozcan el infierno en la misma Tierra.

Los videos de el Hombre de Blanco asustan a los internautas

La usuaria de TikTok @_mh.102 compartió algunas teorías sobre quién podría estar debajo de la máscara.

"Algunos señalan que se trata de una persona pacífica y que padece de sus facultades mentales, otros aseguran que se dedica al robo y que sigue a la gente para aterrorizarla y finalmente la otra idea es que son varios hombres que se visten así y que pertenecen a una secta y al parecer las personas le tienen miedo porque al parecer tiene sangre en la ropa".



Aquellos que se han encontrado sus videos en la plataforma aseguraron que a pesar de no haberlo visto en persona, con los videos ya le temen.

"Yo vivo en Coacalco ya vali madres", "No soy de México, pero si lo veo en la calle me hago pis", "Ya me estoy asustando", "Mi mayor miedo se hizo real", "Yo aquí viendo con miedo que soy del Estado de México", "No puede ser yo vivo por donde está", "Qué bendición que no vivo ahí", "Si lo veo se me baja la presión en segundos", "¿Se imaginan que los persiga? ay no", "Gente hoy se cierra bien la puerta y se duerme con mamá" o "Perdón por verte sin tu permiso", fuero algunas de las reacciones.



De hecho, algo interesante es que muchos comenzaron a comentar que el Hombre de Blanco tiene cierto parecido con Terrifier, un payaso que también se viste de blanco y provoca pesadillas.

¿Tú qué piensas sobre él? Dinos en los comentarios.

