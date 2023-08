Hombre cuida cara a cara a cocodrilos como si fueran "perritos": videos causan furor en TikTok

Aunque son muchos los animales que logran conquistar TikTok con su ternura, un grupo de cocodrilos ha causado furor en la red por su manera de convivir con su cuidador, y sí, estamos hablando de Miguel Morales, el intrépido guardián de cocodrilos que asombra con su valiente y arriesgado trabajo.

Bajo el nombre de usuario @miguelmoralesz, Miguel ha logrado que todos dejemos de mirar videos de gatitos y bailes sincronizados por un rato para presenciar sus emocionantes aventuras como cuidador de estos reptiles de mandíbula gigante.

Hombre impacta en TikTok por sus videos cuidando cocodrilos

En su cuenta, podemos verlo enfrentándose cara a cara con los cocodrilos americanos, una especie en peligro de extinción, mientras realiza tareas que harían que la mayoría de nosotros perdamos la paciencia en cuestión de segundos.

En su último video viral, Miguel nos lleva de paseo por su emocionante rutina laboral.

"Este es mi trabajo, parece fácil pero tiene su grado de riesgo. Pero me gusta, me encanta, me apasiona lo que hago, además es lo que nos da de comer a mí y a mi familia. Con orgullo digo: ¡amo mi trabajo!".



La viralidad de este clip ha sido casi tan rápida como la velocidad a la que un cocodrilo puede deslizarse en el agua y suma más de 2 millones de reproducciones. Y no es para menos, ya que los comentarios no se han hecho esperar.

Usuarios de todo el mundo han expresado su admiración por la valentía y dedicación de Miguel.

Ahora, hablemos un poco de estos majestuosos pero temibles cocodrilos americanos. Estos reptiles, también conocidos como lagartos reales o cocodrilos de río, están en peligro de extinción en gran parte del continente americano. Aunque no hay que preocuparse si te encuentras en Estados Unidos, donde todavía quedan algunos de estos chicos en el sur de Florida. Pero la mayoría de ellos se encuentran en el sur de México, América Central, el Caribe y el norte de Sudamérica.

A estos cocodrilos les encanta pasar su tiempo en aguas dulces, lagunas costeras y manglares. Además, son expertos en la dieta consciente, ya que se alimentan de pequeños mamíferos, peces, cangrejos e insectos. Y aunque se han reportado ataques a personas, lo más común es que huyan si ven a un humano.

Por último, aunque muchos países han aprobado leyes protectoras para estas criaturas asombrosas, todavía hay trabajo por hacer para asegurarnos de que estos animales puedan seguir deslizándose por nuestras aguas por mucho tiempo más.

En resumen, Miguel Morales nos ha mostrado que no necesitas un traje de superhéroe para ser un verdadero protector del reino animal. Desde TikTok, nos ha demostrado que un poco de pasión, dedicación y valentía pueden hacer la diferencia.