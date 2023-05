"Nos tocó Coca-Cola pirata": mexicano muestra en TikTok el refresco 'falso' que compró

Gracias a que hoy en día los celulares tienen cámaras integradas, las personas pueden documentar todas vivencias, ya sean buenas o malas; como la adolescente que se salvó de ser asaltada gracias a unas mantecadas o el joven que se quedó dormido en el cine y lo dejaron encerrado.

Video: hombre asegura que le dieron una "Coca-Cola pirata"

Otro caso que causó impacto es el de un mexicano, llamado Alfonso Salinas, quien en su cuenta de TikTok (@p0nchillo) asegura que compró una "Coca-Cola pirata".

De acuerdo al video, el hombre fue a una tienda a comprar una de estas bebidas de un litro y cuarto, pero al momento de quitar la etiqueta de plástico comenzó a dudar de su procedencia, ya que debajo de ella se encontraba la serigrafía original en color blanco, lo cual no es algo normal.

"Me fui a comprar una Coca y para mí que son de las piratas. Ya le quité el papelito que tenía; aquí abajo dice original. Estamos comprando Coca pirata. Chales, compramos de las Cocas piratas. ¡Nos tocó la pirata, compa!”, comentó mientras seguía arrancando la etiqueta.



Alfonso Salinas se mostró enojado y preocupado por su compra, pues al final del día no supo con certeza si el refresco fue hecho en una fábrica autorizada o no.



Su clip de 47 segundos, publicado el pasado 9 de mayo, se hizo viral en cuestión de días y hasta el momento lleva más de 2 millones de reproducciones.

La sección de comentarios tuvo más de 1700 opiniones diversas. Primero, estuvieron aquellos que aseguraron ya no volver a comprar dicho refresco y optaron por otras marcas para evitar pasar la misma situación.

"Adiós Coca-Cola , volveré al Tang", "Hola Red-Cola, ya reconsideré tu sabor, me quedo contigo", "Qué miedo mejor tomo Pepsi, no sabe igual, pero no me arriesgaré", "Ya no quiero Coca, me dio miedo", "Una razón más para escoger otro refresco, qué inseguridad" y "Perdí la confianza de tomarme una rica coquita, me voy para Pepsi", fueron algunos de los comentarios.

Internautas explicaron por qué no era una "Coca-Cola pirata"

Algunos usuarios de la red social desestimaron la sospecha del hombre y opinaron que no se trata de una Coca-Cola falsa. Incluso, dieron algunas razones para creer que sí es un refresco real.

"Es original, pero el gobierno exige que tenga las calorías y el azúcar por eso la etiqueta", "No es pirata, solo que cuando metieron lo de los sellos nuevos para no hacer envases nuevos y tirar esos los etiquetaron", "Tiene que ver con la norma 051, si fuera pirata ¿para qué le taparías el nombre original con una etiqueta del mismo producto que quieres vender?", o "Antes no ocupaba ponerle todo eso de los sellos, y son botellas retornables ya han de tener varios años en uso y solo las re etiquetaron", comentaron algunos.



Uno de los motivos por los cuales tampoco creyeron en su historia es que el tiktoker no explicó si su sabor era diferente, pues esa sería la prueba más clara de que no es un producto original.

La viralidad del clip se dio después de que el pasado 4 de mayo diversos medios de comunicación, como Diario El País, explicaron que las autoridades de la Ciudad de México encontraron una pequeña fábrica clandestina de Coca-Cola en la capital mexicana, lo cual alertó a la población.

Puedes ver: