¿60 dólares la orden? Pagó los tacos más caros sin darse cuenta y su reacción se hizo viral

Muchas historias se vuelven virales debido a que los usuarios se sienten identificados con ellas, ya sea el caso de una infidelidad descubierta a través de redes sociales o una publicación sobre una denuncia pública por precios elevados.

En Guanajuato, México se llevan a cabo varias ferias (festivales), entre ellas la Feria de las fresas, en donde un visitante vivió una experiencia poco agradable. El joven aprovechó la ocasión para degustar unos tacos en la taquería 'El norteño', pero se llevó una sorpresa al pedir la cuenta.

Henry Berger compartió en Facebook una denuncia pública sobre este establecimiento. Narró que ingresó al lugar y, acostumbrado a un rango de precio accesible de los tacos en su estado, decidió pedir 5 tacos y un refresco.

Tras degustarlos, solicitó la cuenta al mesero y este le llevó una hoja con las cantidades desglosadas: el total era de $1,135 (60 dólares). El taco más caro era el de arrachera, con un precio de $185 (cerca de 10 dólares).

Esta no es la primera vez que alguien se queja de los precios de los alimentos en esta feria. Aunque ya se habían dado a conocer otras anécdotas, en esta ocasión fue algo excesivo, pues por esa cantidad de dinero pudo haber consumido más tacos o un platillo diferente en otro establecimiento.

Al respecto, el usuario de Facebook compartió el siguiente mensaje:

"Y así la fabulosa cuenta de los tacos en la feria de las fresas "Taquería el norteño". No olviden preguntar costos antes de comprar porque luego sacan hasta los ojos. Mejor compren un ciclo con su amigo Henry Berger, les sale más barato", comentó Berger.

Y así La fabulosa cuenta de los tacos en la feria de las fresas!!! "Taquería el norteño" No olviden preguntar costos... Posted by Henry Berger on Sunday, March 20, 2022



Gracias a que el caso se hizo viral, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en México acudió a la feria a verificar los precios de los comerciantes y asegurarse de que todos tuvieran esos costos a la vista de los consumidores.



La publicación de Henry se llenó de comentarios de los internautas y algunos compartieron anécdotas parecidas:

"Me pasó lo mismo en la feria de Misqui, son ladrones"," Lo mismo pasa en la expoferia de Morelia, únicamente que ahí tienen dos cartas con precios diferentes, te dan la carta de los precios bajos y cuando vas a pagar te sacas de onda porque subieron los precios. Y si le dices que esos no eran los precios que quieres ver la carta, es ahí cuando te sacan la otra carta para que coincida la cuenta y ni como hacerle, si la haces de emoción los demás puestos te hacen montón, pues todos son familia de ellos.", "Una vez pague en un knotfest en foro pegaso, 4 quesadillas de queso(eso sí, tortilla de harina tamaño burrito) en 100 pesos cada una", "En la estancia del bife en Villa hermosa Tabasco venden los tacos iguales y a $ 105.00 cada uno","Me pasó lo mismo en la feria de Pachuca hace dos años, estaba muy feliz con mi esposo comiéndonos unas garnachas y en eso me pasan la cuenta y me dicen "son 600 pesos", comentaron usuarios.

Sin embargo, algunos otros afirmaron que la nota no era real:

"Ya nada más sube una nota que cualquier pendejo hizo en un pedazo de papel, y ahí están todos de bestias y de borregos queriendo boicotear el negocio", "LO QUE PUEDE LLEGAR A HACER UN PENDEJO CON TAL DE INVENTAR ALGO POR HACERSE VIRAL", Esa nota se ve falsa, parece una hoja normal", "Seguro todo lo armó él, puro chisme", Si se dan cuenta están más anotas cosas de las que dicen, consumió mucho más, esto es fake", expresaron los usuarios.