Mujer descubre que fue robada de niña: 53 años después se reunió con su verdadera familia

Existen historias en Internet que parecen imposibles de creer, como la de aquella mujer que confundió a su hermana con una vendedora cuando la fue a visitar.

Susan Gervaise, la mujer que fue secuestrada y logró regresar con su familia 53 años después

La que paralizó las redes a inicios de octubre fue la que vivió Susan Gervaise, una mujer que vivió una vida normal hasta el momento de enterarse que su familia no era su verdadera familia.

Todo inició cuando ella tenía solo 4 años y vivía en Yorkshire, Inglaterra, junto a sus padres y hermanos. De acuerdo a la historia que ha compartido a diversos medios de comunicación, Susan fue secuestrada por otra familia que le prometió a ella y a sus padres, que tendría unas vacaciones de dos semanas en Disney World, Florida.

Confiando en la pareja originaria de Escocia, sus papás accedieron a que fuera con ellos y aunque prometieron que la llevarían de vuelta a casa, esto jamás sucedió.

Todo aquello ocurrió en 1969 y Susan terminó formando parte de la familia de los viajeros, quienes después de pedir su certificado de nacimiento, la adoptaron de manera ilegal como su fuera suya para llevarla a Canadá y luego a Australia, donde ha vivido desde entonces.

En su adolescencia, la pareja que la alejó de su familia le comentó que ella era adoptada, a lo cual creyó sin titubear, pues llevaba una buena vida y era feliz. La protagonista de la historia no dudó jamás de la palabra de sus "padres", hasta que descubrió la verdad a sus 16 años.

"Fuimos a Nueva Zelanda y no necesitaba un pasaporte para ingresar al país, pero cuando se trataba de regresar a Australia, lo necesitaba. Solicité, pero necesitaba una firma de mi madre o mi padre; fue entonces cuando papá me dijo que no me habían adoptado, que me habían robado", fue la declaración que hizo al portal 'The Sun'.



Al ser menor de edad y no contar con el permiso que necesitaba, Susan tuvo que permanecer en Nueva Zelanda 3 años y a sus 19, regresó a Australia donde conoció a su esposo Hamilton, con quien tuvo tres hijos y diversos nietos.

Susan logró encontrar a su familia gracias a Facebook

De acuerdo a su relato, la mujer adulta no pensó mucho en su verdadera familia hasta que habló con alguien que fue adoptada y la animó a saber de ellos. Entonces, puso manos a la obra y comenzó a buscar a sus familiares en Facebook gracias a la información que le había dado su padre.

Tras poco tiempo, ella logró conectar con su familia que aún se encontraba en Reino Unido y la cual llevaba el apellido Preece.

El esposo de Susan, Hamilton Gervaise, publicó fotografías del reencuentro que tuvo con cuatro de sus seis hermanos el pasado mes de septiembre.

Lamentablemente, la verdadera madre de la mujer que sufrió secuestro, falleció ocho años atrás sin saber lo que fue de su hija .Para hacer memoria a su persona, Susan y sus hermanos se tomaron una fotografía en la tumba de su madre para conmemorar que estaban juntos de nuevo.



Los familiares confirmaron que por años estuvieron tratando de encontrar a Susan, pero no hubo ningún éxito y la policía jamás se involucró para ayudar en la búsqueda que inició a finales de los sesenta.

"Hasta el día de hoy no sabemos por qué la policía nunca estuvo involucrada. Estoy pensando que debe haber sido porque mi madre les dio permiso para llevarme y el hecho de que estábamos dentro y fuera de un hogar de acogida.Había tantas preguntas que quedaron sin respuesta. Las cosas eran diferentes en ese entonces. No había ningún rastro de papel o algún informe policial", fue la declaración final de Susan para news.com.au.



La mujer que fue arrebatada de su familia, le mandó un mensaje a todas aquellas personas que perdieron a alguien diciéndoles que los milagros ocurren y que siempre hay esperanza.