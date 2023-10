Estadounidense llega a México por accidente intentando ir al centro comercial: su error se hace viral

Gracias a TikTok se han dado a conocer anécdotas que viven las personas que son distraídas, como por ejemplo la mujer que no se dio cuenta cuando su novio le propuso matrimonio e ignoró el gran cartel que hizo para ella.

Otra que parecería imposible de creer es la que narró Trinity Jackson, una mujer que radica en El Paso, Texas, y que vivió algo que al parecer hizo que miles de usuarios se sintieran identificados, te contamos.

Mujer estadounidense llega a México por accidente al buscar tienda: "No fue mi intención"

El pasado 8 de octubre publicó en TikTok un video explicando cómo terminó en la frontera de México por error junto a sus dos perritos quienes la acompañaban en el auto que manejaba.

De acuerdo a sus palabras, la creadora de contenido platicó que se encuentra al sur de Estados Unidos para pasar tiempo con su madre y alejarse un poco de Houston, lugar donde radica actualmente.

Jackson dijo que todo inició poco después de que dejara a su mamá en el aeropuerto, pues ella le envió un mensaje de texto para recordarle que comprara un paquete de bridas que necesitaba en Home Depot.

La joven accedió y buscó en su celular la tienda más cercana, la cual se encontraba a 11 minutos manejand; sin embargo, no estaba lista para lo que sucedería a continuación.

Tras iniciar su recorrido Jackson perdió la noción del tiempo y en un momento vio un letrero que decía "Puerto de Juárez", es decir la zona fronteriza de México y Estados Unidos, fue entonces que cayó en cuenta de que se dirigía al país vecino, cosa que la tomó por sorpresa.

Inmediatamente trató de encontrar un área donde pudiera dar la vuelta y regresar a los Estados Unidos; no obstante, el camino continuó llevándola hacia el interior del país.

Al llegar a la frontera pidió ayuda a dos agentes, pero en un inicio no tuvo mucha suerte, debido a que los trabajadores no hablaban inglés, así que tuvo que confiar en Google Translate para comunicarse con ellos.

Después de un largo proceso y de que su vehículo fuera revisado Jackson pudo regresar a los Estados Unidos. Además, le aconsejaronque si volvía a suceder, debía salir del vehículo y explicar su situación, y detendrían el tráfico para que ella pudiera dar la vuelta.

“No fue mi intención hacer esto; esto es un accidente; Esta es una salida perdida hacia el extremo.Todo el tiempo en mi cabeza, una cosa es segura, dos cosas son seguras: esto nunca volverá a suceder. Este es un error que se comete una vez. Una vez".



Su clip obtuvo más de medio millón de views. En la sección de comentarios, las personas expresaron que ellos terminaron con ansiedad después de escuchar su vivencia y otros aseguraron que al ser igual de distraídos que ella hubieran terminado en la misma situación.

"Esta situación me dio ansiedad y estoy en casa en Dallas", "Amiga no estás sola, te juro que me podría pasar a mi", "Nota a mi mismo: "Nunca conducir en El Paso con mi sentido de la orientación voy a terminar en México", "Me ha pasado a mí. Visitando El Paso con 4 niños perdí una existencia. Terminó en México no hay dónde dar la vuelta. Yo estaba en lágrimas", "Qué miedo, lo bueno que no te pasó nada más", "Lol nosotros en Michigan nos pasamos una salida y terminamos en Canadá" o "Esto casi me pasa cuando visitaba El Paso. Sí, es muy fácil pasarse esa salida. Soy mexicano y estaba ESTRESADO. No quería ir a Juárez.", fueron algunos de los más destacados.



