Hombre se divorcia de su esposa después de 26 años y sorprende a todos al enamorarse de su vecino

Hombre se enamora de su vecino tras su divorcio: conoce el caso de Marcelo

La historia de Marcelo Favena, quien comparte su día a día en Twitter, se hizo viral luego de ser retomada por varios diarios argentinos, debido a su gran calidad humana y a que se atrevió, a darse nuevas oportunidades en el amor después de vivir grandes pérdidas.

Tras una fuerte depresión por haber perdido a ambos padres por el cáncer y quedar a cargo de sus hermanas menores, el argentino conoció a su esposa en la natación y buscó rehacer una familia con ella a los 24 años de edad.

El matrimonio permaneció unido por 26 años y tuvieron 2 hijos: Belén y Matías , pero después de que la relación se desgastó, decidieron separarse por el bien de todos.

Marcelo llegó a vivir a un departamento de un solo cuarto y su vecino Gustavo fue quien le presentó a Pela, un locutor de radio, que también vivía en el mismo edificio, pero aunque se mudó poco después comenzó a salir con Gustavo y Marcelo, ya que los 3 estaban solteros.

Cuando Gustavo no podía ir, Marcelo y Pela salían juntos y hablaban por horas, usándose como psicólogos.



Dos años después en una cena con Pela él le confesó que tenía sentimientos románticos, lo cual Marcelo pensó que se trataba de una mala broma. Pocos segundos después, Pela lo agarró de ambas manos y le robó un beso que lo dejó helado:

“No me la vi venir, no me lo esperaba, y aunque estaba molesto, tal vez lo que más me molestaba es que su actitud no me desagradó”.



Después de eso, Marcelo no quiso hablar con él por semanas y le

repetía a su analista que aunque le gustó el beso, no quería ser gay.

Pela fue a buscarlo a su departamento y comentó que "se había enamorado de él y que lo iba a esperar porque no quería perderlo", lo cual reconoció Marcelo era la declaración más profunda que le habían hecho en toda su vida.

Tras 4 ó 5 meses de hablar sólo de él en su terapia, el psicólogo le recomendó que afrontara sus sentimientos y se diera una oportunidad.



Finalmente, Marcelo se decidió a llamar a Pela y éste le dijo que dejara fluir las cosas y que la vida los sorprendiera, aunque él no sabía hacer eso.

Marcelo reconoció que también le costó mucho trabajo responder cuando Pela le decía que lo amaba o aceptar que eran novios.

Tras un año de 'relación', su hija Belén , quien trabajaba con Marcelo, descubrió unas conversaciones de Whatsapp de él con Pela y vio todos sus mensajes románticos, por lo que su padre tuvo que confrontarla:

"Sí, me enamoré de una persona que es un hombre, es un tema mío igual que lo que tú hagas con tu sexualidad, con un varón, una chica o quien quieras, no es mi problema siempre y cuando seas feliz y te respetes a ti misma”, fue lo que le comentó a su hija.

Poco después de comenzar a vivir como pareja, Pela falleció de manera repentina

Pela tampoco se animaba a enfrentar a su familia, pero vivió con Marcelo los primeros meses de la pandemia, quedó aislado en un hotel al quedar contagiado de Covid y al recuperarse, ambos hicieron un viaje a la playa, viviendo su amor con libertad por primera vez. Fue la única ocasión que tuvieron un gesto público de amor y les tomaron una foto juntos como pareja.

Al día siguiente, su hija llamó llorando a Marcelo: Pela había tenido un infarto masivo y había muerto en sus brazos. Cuando llegó al negocio, ya estaba la policía y la ambulancia.

Todo el año que siguió lloraba a escondidas, hasta que salió del clóset en su trabajo, diciendo que quien había muerto no era su empleado, sino su pareja: "Fue como sacarme una mochila enorme de encima".

Marcelo obtuvo una nueva oportunidad en el amor gracias a las redes sociales

Conmovido por la aceptación que tuvo y cómo uno de sus subordinados lo abrazó, lo contó también en Twitter: “Acabo de salir del clóset con mis compañeros. No puedo parar de llorar”. Recibió más de 11 mil mensajes de apoyo y de gente que se sentía identificada con su historia.

Entre todos esos, un mensaje privado decía: “¿Tanto lío por haber salido del placard en una red social?”. Marcelo respondió con un insulto, pero el usuario se disculpó: “No quise ofenderte, pero hoy todo es más fácil, está más naturalizado".



A lo largo de meses, Marcelo continuó la comunicación con esta persona que se presentó como Ariel cuando viajó para conocerlo a Buenos Aires. Ambos comenzaron como amigos y poco a poco, la amistad se convirtió en otra cosa: un amor que Marcelo no quiso ocultar ni desde el primer momento.

La manera de honrar la memoria de Pela es dejar que la vida lo sorprenda y le agradece cada día por haberlo enseñado a vivir sin preocuparse de lo que piense o diga la gente.

"Me emocioné y lloré, te deseo toda la felicidad del mundo", "Inspiradora, emocionante", "Me hizo emocionar y razonar cuantas estructuras moldearon nuestro cerebro y corazón", "Marcelo, que bonito. Lo que te queda es que lo hiciste feliz, conocieron la felicidad. La vida así es", "Atreverse a ser feliz, a veces se torna un desafío para una sociedad que aún tiene muchos prejuicios. En el barrio dirían hay que "tener huevos para ser quien sos", y por eso te felicito", "He quedado conmovido con tu historia", "Gracias por compartir tu historia, se me cayeron algunas lágrimas de emoción y sentí alegría de saber que hoy estás bien", se lee en algunos comentarios de twitter.



Sin lugar a dudas, la vida de Marcelo ha estado marcada por la tragedia, pero deja un gran mensaje al siempre salir adelante y seguir atreviéndose a amar sin límites.