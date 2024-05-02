TikTok

Karla Panini ya es viral también en náhuatl: tiktoker la narró para que todos conozcan su traición

Un usuario de TikTok tradujo la historia de la traición de 'Las Lavanderas' en idioma náhuatl, lo cual no sólo fascinó y se viralizó, sino que ahora dio la idea de traducir este mismo chisme a otros dialectos como el mixteco o zapoteco

Video Karla Panini es ‘cancelada’ a nivel mundial: La historia de ‘Las lavanderas’ llega a Italia y más 

En abril de este año, una influencer surcoreana llamada Stephanie Soo publicó un video en su canal de YouTube contando la historia de 'Las Lavanderas', protagonizada por Karla Panini y su fallecida "amiga" Karla Luna.

El video se hizo viral y Karla Panini fue "cancelada" en redes sociales de manera internacional. La 'Lavandera' no tardó en responderle con una serie de historias en su cuenta de Instagram, defendiéndose de las acusaciones, lo cual parece haber acrecentado más el 'hate' de los internautas.

This was a crazy way to end the show! #StephanieSoo #RottenMango

La historia y su comparación con la serie de Prime Video 'Marry My Husband' le recordaron a la audiencia mexicana los sentimientos de odio que despertaba Panini en sus corazones, por lo que se alegraron de que éstos se hicieran internacionales.

Comparan historia de Karla Panini y Karla Luna con el k-drama Marry My Husband
Comparan historia de Karla Panini y Karla Luna con el k-drama Marry My Husband
Imagen Mezcalent / Prime Video


A raíz de esto surgieron múltiples creadores de contenido en TikTok que replicaron la historia en diferentes idiomas como italiano, árabe, parcel, portugués y chino, además de distintos tipos de lenguaje como el de señas y la clave morse.

¿La historia de Karla Panini se tradujo al náhuatl?

Los dialectos no han pasado desapercibidos, ya que los internautas buscan que la historia sea conocida por todos y ahora también llega a las comunidades indígenas a través del náhuatl.

Juanelo Hernández, un usuario de TikTok que dice ser nativo hablante de náhuatl de la Huasteca Hidalguense, decidió traducir la historia de 'Las Lavanderas' al náhuatl. El video se hizo viral en la plataforma y ya cuenta con casi medio millón de reproducciones y miles de reacciones.

@juanelohdez

Caso Karla Panini en Náhuatl #parati #nahuatl #karlapanini #karlaluna #idioma #lenguanahuatl #fyp

♬ sonido original - Juanelo Hernández

Los internautas reaccionan a la traducción de la historia de Karla Panini y Karla Luna en náhuatl

La traducción al idioma náhuatl fue aplaudida por los usuarios de TikTok, a quienes les encantó cómo se escuchaba esta versión.

"Aprendiendo idiomas con chisme", "Ese chisme va a terminar traducido a todos los idiomas del mundo", "Me enojé hasta en náhuatl", "Me encantó", "Esa no me la esperaba, en este idioma está genial", "Ahora mi abuelito puede entender y enojarse también", "Orgullosa de entenderte", "Mi mamá dijo que está bien la traducción, entendió a la perfección", "Ya me enojé en 20 idiomas y 5 dialectos jajaja", escribieron algunos.


Estas traducciones ha generado memes en redes sociales, bromeando con la posibilidad de que la comediante sea "cancelada" en todas partes del mundo.

memes Karla Panini 2
memes Karla Panini 2
Imagen X


Los internautas también han pedido la historia en otros idiomas, como "cetáceo" (haciendo referencia a la película 'Buscando a Nemo') e incluso otros dialectos como el zapoteco, maya, mazateco o mixteco.

memes Karla Panini 3
memes Karla Panini 3
Imagen X

Aunque Karla Panini no ha hecho comentarios sobre esta nueva traducción, la historia sigue generando interés y debate en línea, trascendiendo fronteras. El poder de las redes sociales y la creatividad de los usuarios han hecho que esta historia continúe siendo relevante y discutida en todo el mundo.

