Este joven dominicano no tiene un brazo y aun así es una estrella del basketball: él es Hansel Emmanuel

A pesar de haber perdido uno de sus brazos en la infancia, el joven dominicano Hansel Emmanuel persigue su sueño de ser jugador de la NBA.

Por:
Liliana Carmona.
Hansel Emmanuel, un joven dominicano de 17 años, ha demostrado que la determinación y el talento pueden superar cualquier obstáculo tras destacar en el baloncesto, a pesar de que le falta un brazo.

Tras perder su brazo izquierdo a los 6 años cuando una pared de hormigón le cayó encima, su sueño es ser jugador profesional y llegar a la NBA se había perdido, pero Emmanuel fue constante con sus entrenamientos y ya firmó su primer contrato en Estados Unidos.

Hansel Emmanuel, el jugador de baloncesto sin brazo, firma su primer contrato en Estados Unidos

A pesar de su condición, el joven dominicano de 21 años ha aprendido a explotar sus virtudes y se ve a sí mismo como un “gran talentoso” y un “gran jugador”. Desde el primer día, trabajó más duro que nunca para cumplir su sueño.

A pesar de que su padre temía que Emmanuel pudiera salir lastimado en los partidos, sus dudas se fueron difuminando con el tiempo, ya que el joven comenzó a desarrollar habilidades para poder jugar con un solo brazo.

Tras jugar en los equipos de su escuela, las redes sociales le dieron el empujón que necesitaba para que alguien más lo viera. Fue ahí que Moises Michael Cruz, entrenador del instituto Life Christian Academy, en Kissimmee, cerca de Orlando, contactó al padre de Hansel y le propuso mudarse a Estados Unidos para que estudiara en dicha escuela y jugara para ellos.

“Como mi hijo era menor me vine yo también”, declaró entonces su padre a un diario local, según recopiló ABC. “Él dice que llegará a jugar en la NBA, pero yo solo espero que puedan ver de lo que es capaz”.
Hansel Emmanuel busca jugar en la NBA
Hansel Emmanuel busca jugar en la NBA
Imagen Getty Images


En noviembre de 2022, Hansel dio un paso muy importante en su camino a la NBA: debutar en el baloncesto universitario en Northwestern State University. El objetivo de este chico es tener la oportunidad de demostrar su talento en esta liga, así podrá atraer a los reclutadores de la NBA

“Yo quiero que la gente me vea como un gran jugador, talentoso como muchos. No por mi discapacidad”, dijo Hansel a ESPN.

¿Quién es Hansel Emmanuel, el jugador de baloncesto que se hizo viral?

De acuerdo con la información del sitio ‘Antena 3’, Emmanuel vivía en uno de los barrios más pobres de Santo Domingo, pero su talento lo heredó de su padre, el jugador de baloncesto dominicano Hansel Salvador, conocido como Kikima, de ahí que su apodo sea ‘Kikimita’.

@coop.editz

Hansel 🥶 | #bball #highschool #nba #sportstiktok #viral #basketball #edit #basketballedit #slam #overtime #ballislife #hanselenmanuel #fyp

♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show


Hansel es el cuarto jugador sin un brazo que compite en la categoría universitaria, además de que su historia inspiró a mucha gente y comenzaron a seguirlo en sus redes sociales, teniendo más de 1.6 millones de seguidores en Instagram.


