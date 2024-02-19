Premio Lo Nuestro

Inmenso hipopótamo intenta escapar del zoológico y un guardia lo detiene “a cachetadas”: video causa furor

¿Te imaginas ver a un hipopótamo escapar de un zoológico? pues un guardia de seguridad lo impidió con una técnica sencilla, pero que dio resultado.

Video Henry el hurón no es una simple mascota, es un asistente personal y está conquistando las redes

Muchos animales se vuelven virales en TikTok por ser tiernos; no obstante, en algunas ocasiones pueden causar miedo si son salvajes, ya que son capaces de lastimar a los seres humanos y un hipopótamo estuvo a punto de hacerlo de no ser por un "héroe sin capa", te explicamos.

Guardia de seguridad en zoológico evita escape de un hipopótamo: video capta cómo lo hizo

Los zoológicos son recintos donde animales de distintas partes del mundo son cuidados y resguardados para que los visitantes puedan admirarlos, además de que a la par conozcan un poco más sobre sus hábitos y comportamientos.

Dichos lugares garantizan que tanto los animales como las personas se mantengan a salvo entre sí, pero al parecer un zoológico no diseñó bien el hogar de un hipopótamo, ya que estuvo a punto de salir, pero no contó con la valentía de un hombre.

En los últimos días ha circulado un video en redes sociales como TikTok y Twitter donde precisamente se observa cómo un enorme hipopótamo logró acercarse a la orilla de su hábitat y sacar sus dos patas delanteras, lo cual indicaba que podría escapar de allí en cualquier momento.

Naturalmente, los visitantes que estaban cerca del lugar retrocedieron por temor a una distancia segura y quien llegó al rescate para impedir una tragedia resultó ser uno de los guardias.

El guardia lo golpeó varias veces y terminó cediendo
El guardia lo golpeó varias veces y terminó cediendo
Imagen @crazyclipsonly / TikTok


El encargado se acercó a pocos centímetros del hipopótamo y lo golpeó con su palma en el hocico, lo cual provocó que el animal abriera la boca de manera intimidante. Sin mostrar miedo alguno, el hombre se cambió de lugar para volver a pegarle un par de veces más.

Esto aturdió al depredador, quien no pudo defenderse de alguna forma ni avanzar para salir completamente de su hábitat. Al final, el guardia del zoológico levantó la mano nuevamente para hacer una finta y darle a entender al hipopótamo que volvería a pegarle.

De manera inesperada el animal africano retrocedió con éxito y se sumergió en el agua quedándose tranquilo, lo cual parecía casi imposible de creer.

Por ahora se desconoce dónde ocurrió exactamente el incidente, pero se sospecha que fue en algún país de Asia debido al idioma que se logra escuchar dentro del material.

Internautas reaccionaron al acto del guardia: lo felicitan por detener al animal con sus manos

El guardia se volvió un "héroe local" y en la sección de comentarios, además de quedar impactados con su manera de actuar, los internautas lo felicitaron por enfrentarse al animal y saber mantener la calma.

"Wow, es que no puedo creer que esto quedó grabado, realmente intimidó al hipopótamo con solo unos manotazos", "Está claro que hay un problema con el diseño de este recinto", "OMG felicidades a este héroe sin capa", "Denle a este hombre un aumento, sin duda es el encuentro más peligroso que tuvo en su carrera", "Los hipopótamos causan más de 500 muertes al año, así que no pueden jugar", "Qué valiente, yo me hubiera echado a correr", "Vaya. No todos los héroes llevan capa. Este tipo ayudó a no tener pánico en el zoológico", "Se merece una ovación de pie, evitó lo que pudo ser un total desastre" y "Me quedé sin palabras parece una escena de una película", son algunas opiniones.


¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.

