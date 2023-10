Gemelas modelos causan furor al recrear escena de '¿Y dónde están las rubias?' en la pasarela

Un par de gemelas influencers y modelos dio mucho de qué hablar durante la pasarela 'Fashion Forward' que se llevó a cabo el pasado 15 de octubre.

Dicho proyecto intenta desarrollar una marca mexicana con estatus internacional, por lo que muchos diseños de artistas reconocidos fueron expuestos en el desfile y algunos de ellos fueron modelados por creadores de contenido de redes sociales.

El evento se llevó a cabo en el Mercedes-Bez Fashion Week México.

¿Quiénes fueron las gemelas modelos que recrearon la escena de '¿Y dónde están las rubias?'?

Ara y Fer son dos gemelas influencers que se encargan de hacer contenido en TikTok, por lo que se les ocurrió una original manera de modelar y culminar su paso por la pasarela para dejar una impresión en el público y que no las olvidara.

Y es que para todos es icónica la película de '¿Y dónde están las rubias?', además de su emblemática escena del duelo de baile en una discoteca que llevan a cabo las también gemelas 'Brittany' y 'Tiffany', por lo que Ara y Fer, fans de esta cinta, decidieron recrear dicha secuencia.

En el video se las puede ver portando un conjunto de cuero negro con una cadena colgando del lado derecho del pantalón, bolsas iguales, pero de distinto color y tacones. Ambas fueron peinadas iguales con cabello lacio, para mostrar una imagen muy dual, sin embargo tras haber desfilado y antes de irse del escenario, decidieron hacer algunos pasos al estilo de la película.

Ambas aclararon que no son modelos profesionales y que una noche antes se pusieron a ensayar su caminata y sus poses que se hicieron virales. Sin embargo, sí pidieron permiso antes a los organizadores del evento para poder hacer dichas poses.

"Nunca habíamos modelado, pero tratamos de hacer lo mejor", escribieron en el video.

El video fue subido a su cuenta de TikTok @arayfer_ha, y ya suma más de 31 millones de reproducciones y 3 millones de 'me gusta'.

Los usuarios de la plataforma elogiaron su original salida de la pasarela.

"Gran referencia de '¿Y dónde están las rubias?'", "¿Nadie está hablando de la perfecta coordinación?", "Muy gracioso y todo, pero se ven increíbles", "El que no entienda el final no tiene cultura", "Tenían una sola oportunidad y la súper aprovecharon", "Esa sí son modelos de verdad", "Amé", "Al fin influencers que hacen una pasarela decente", "Noooo, lo volvieron cánon. ¡Qué épico!", "La única pasarela que vi en mi vida y me encantó", "Cuando ví la pasarela de una vez entendí la referencia de las Rubias", "Muestren su talento chicas", fueron algunos de los comentarios.

¿Quiénes son Ara y Fer?

Diana Fernanda y Araceli Hernández, conocidas como Ara y Fer, son unas hermanas gemelas, originarias del estado de Michoacán, México.