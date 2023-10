Papá cuida a su hija en un desfile escolar y lo critican por ser "tóxico": ¿su actitud fue exagerada?

Los papás suelen compartir en redes los tiernos momentos que pasan con sus hijos y tener un lindo recuerdo, pero un hombre terminó siendo juzgado por usuarios de Internet después de publicar la participación de su hija dentro de un desfile, te explicamos.

Padre vigila a hija en desfile escolar y causa polémica video TikTok

El pasado 15 de septiembre, Mario Morales, un señor originario de Costa Rica, decidió usar su cuenta de TikTok (@mariomorales2041) para mostrar a su hija de nombre Dylanita brillar mientras participaba en un evento escolar como porrista.

De acuerdo al material dividido en 8 clips, la joven que portó un vestido beige y suéter color verde salió a la calle junto con sus compañeras a realizar una coreografía, la cual estaba amenizada gracias a la banda de guerra que tocaba diversos instrumentos al fondo.

La joven avanzó con las demás al ritmo de la música y realizó sus movimientos. Su padre por otro lado publicó los videos en TikTok y aunque en un inicio pasaron desapercibidos, todo cambió cuando posteó la cuarta parte del evento, pues allí se ve al señor Mario caminando a su lado mientras ella continuaba con su baile.

Aquellos que vieron el video inmediatamente comenzaron a señalar al hombre de ser un acosador y tóxico, debido a que ante sus ojos "él no se separaba de su hija y la protegía cuando no había un riesgo potencial", lo cual era bastante exagerado.

"Acosando a una niña que vergüenza", "Una familia creepy sin duda", "Suena daddy issues", "¿Qué onda con el papá? re tóxico por no dejar a su hija bailar en paz", "Él sabe que el noviecito anda cerca jajaja", "Cómo se nota que la chica está súper incómoda por la presencia de su papá", "Sobre protector, no sea ridículo, no le va a pasar nada", "El papá más celoso del mundo se hace presente", "Un simple pervertido", "Eso se llama acoso aquí y en cualquier parte del mundo", o "Qué maniático", fueron las reacciones de algunos.



La serie de videos acumuló más de 30 millones de views y si bien las opiniones en contra del señor Mario crecieron, muchos otros aplaudieron la manera en que cuidó a su hija al estar cerca en todo momento en caso de que necesitara apoyo.

"Excelente, los hijos no se dejan solos, igual yo acompañé a mi peque", Es el papá, la gente a todo le busca el lado malo", "Así deben ser los papás, siempre pendientes de sus hijas, excelente ejemplo", "No saquen de contexto las cosas, simplemente la está cuidando, en Costa Rica esto es muy normal", "Aquí en España también van los padres junto a sus hijos en carnavales ,no es nada raro", "Felicidades!!! señor así debe ser apoyando y cuidando de los hijos", "Muy linda tu hija. Qué bien señor que acompañes a tu hija a los eventos, más adelante te lo agradecerá" o "Bien protegida siempre, amo esto", es lo que expresaron en la red social de videos cortos.



Toda la situación incomodó al señor Mario Morales y aunque no dio una respuesta contra las acusaciones de manera directa, sí se encargó de darle like a los comentarios que se enfocaron en defender su actitud como padre.



Por otro lado, después de que explotaran estos videos en TikTok, los usuarios se unieron para buscar el perfil de Dylanita, pues al parecer su belleza capturó la atención de millones, pero hasta el momento no se han confirmado si tiene redes sociales públicas o no.

¿Crees que las personas se apresuraron a criticar al papá de la joven sin saber el contexto del video primero? Dinos en los comentarios.

Puedes ver también: