¿Perdió la vista? Tiktoker no esperaba esta terrible consecuencia al usar pupilentes: "¿por qué los compré?"

El Internet está plagado de testimonios sobre los peligros de usar pupilentes o lentes de contacto que no cubren con ciertos estándares de calidad, además de la mala práctica de introducir cosas a los ojos de dudosa procedencia, sin embargo, no todos temen a las consecuencias y siguen haciéndolo, tal como le pasó a la influencer Montse Hernández.

La tiktoker, quien es famosa por sus increíbles sesiones de maquillaje, se hizo viral hace unos días al compartir un experimento que salió mal, pues se convirtió en una alarmante situación que casi la hace llorar.

¿Qué le pasó a la tiktoker con sus pupilentes?

La influencer intentó ponerse unos pupilentes de los que se emplean en Halloween, cuyo color naranja fosforescente cubrían la totalidad de la córnea, pupila e iris ya puestos en su ojo.

La creadora de contenido quizás creyó que lo único que pasaría sería que vería todo color naranja, sin embargo se topó con una desagradable sorpresa al descubrir que 'ya no veía'.

"Ay, no veo, ¿y ahora qué hago? No veo nada, se los juro, miren, por Dios que no veo nada", narró en el video.



Montse intentó, sin éxito, ubicarse en el espacio de lo que parecía ser su recámara, el lugar en el que graba sus videos, además de encontrar el estuche de los lentes, quitárselos y 'ver'.

"Ya no me los puedo quitar, a ver, estoy tratando de no entrar en desesperación, porque si entro en desesperación va a valer mauser todo el pedillo. ¿Ok? Entonces, voy a estar concentrada y así se van. Me los voy a quitar. Ahora el pe*o es que no sé dónde dejé el estuche. ¡Ya! No, no. ¿Por qué no agarré un palo antes? No, ya, pérenme. Es que no veo nada, me da miedo tirarla. Ay, me voy a quitar esto. Ay, ¿pero cómo le voy a hacer si no veo? Es que vean, manas, no veo. Yo no me veo".



La chica comenzó a alarmarse al ver que no podía quitarse los lentes y comenzó a llamar a una persona llamada Ángel, varias veces para pedirle ayuda, ya un poco desesperada, aunque después comentó que éste no acudió en su auxilio "por estar en calzones".

"¿Por qué me los compré?", dijo sollozando. "Ángel, llévame al seguro. Ángel no veo. Ay, Ángel, sácame los pupilentes", comenzó a llamar, hasta que realmente se desesperó cuando intentaba tocar unas cosas y sin querer tiró algo, asustándose: "Ay, no. Ay ¡Ay!. ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Ángel ven! Ay, ya me agarró el pánico. Ay, ay, no veo. ¡Ángel, ven! ¡Ángel, ven, menso! ¡Ángel!", se angustió.

Tras intentar quitárselos un par de veces más, la influencer logró sacarse uno de los pupilentes, lo cual la hizo respirar aliviada.

"Ay, se me afiguró que se me aparecía el payaso 'Eso'. Ay, ya iba a llorar. ¡Esto es adrenalina pura! Hasta me sudó el bigote. Ay, no, me agarró el miedo".



Al final pudo quitarse ambos lentes y, ya calmada, soltó unas cuantas risas nerviosas.

Algunos de sus seguidores en TikTok se preocuparon y la aconsejaron gritar más fuerte, sin embargo varios se dieron cuenta de un tétrico detalle.





"Yo viendo que algo se mueve cuando Montse está en el espejo", "como que la mano del reflejo se movió primero que ella", "¿Alguien más vio que pasó algo por toda su mano hasta el brazo?", "El reflejo del espejo se echó para atrás antes que ella", "¿Ya vieron que en el reflejo del espejo se ven las dos manos estiradas y ella sólo tiene una de ellas así?", "¿Se dieron cuenta de que en el reflejo del espejo se ve otra mano, pero esa no es su mano y fue la que la tocó?".



Esto lo explicaron algunos otros seguidores diciendo que ella tiene varios espejos en dicho lugar, aunque aún quedaron muchos con dudas sobre si realmente esto podría explicar el extraño fenómeno que ella retomó en otro video.

Otros tantos se tomaron esta 'faena' con humor y bromearon al respecto.

"Yo después del eclipse", "Me desesperó Ángel, jajajaja, nunca llegó", "Llévame al seguro jajajaja", "Siempre muero de risa con sus locuras", "Ay, Montse con tus ocurrencias jajajajaja", "No soporté", "Me hiciste reír mucho jajaja pobre de ti", "siento que es como un pollito de colores", "Améeee, ¡qué risa!", "Yo cuando me decían que mi ex me engañaba", "Todo el drama y al final se lo saca", "No más no entiende jajajaja", "Se ganó mi follow con este video".