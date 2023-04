Galilea Montijo tiene una doble igualita a ella: es psicóloga y conquistó TikTok por parecido

Hay quienes logran emular el físico de un famoso con ayuda del maquillaje (como ocurrió con el puertorriqueño que se transformó en Karol G) y también existen personas que por casualidad de la genética tienen facciones sumamente similares a las de una celebridad (ejemplo de ello es la chica que se parece a Selena Quintanilla hasta en la sonrisa) .

En el caso de la usuaria de TikTok, identificada como Crimar González, su gran parecido con la conductora mexicana Galilea Montijo es una combinación de ambos factores. Lo que ha llevado a la confusión de muchos internautas que se topan con sus fotos y videos en redes sociales al punto de mandarle mensajes en privado para verificar su identidad.

¿Quién es Crimar González, la mujer que se viralizó por parecerse a Galilea Montijo?

Se trata de una mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa, que no está relacionada con el mundo del espectáculo, ya que Crimar González compartió en sus redes sociales que es una psicóloga de 40 años (cumplidos el 15 de mayo de 2022). Asimismo, la mujer en su tiempo libre inició un emprendimiento: el diseño de uñas acrílicas.

Si bien ni sus profesiones ni sus edades se pueden comparar (Galilea es nueve años mayor que Crimar, pues tiene 49), ambas mujeres han sido comparadas en más de una ocasión por los internautas, ya que sus rasgos faciales son muy parecidos, así se puede ver en la siguiente fotografía de Crimar:

“Si pensé que era Galilea Montijo”, “Ah, caray, no leí la descripción y por un momento pensé que Galilea se había vuelto a casar”, “Juré que sí era Galilea, están igualitas”, “Yo esperaba a que cambiara la foto de Galilea para compararla y resulta que siempre vi a la doble. En efecto chica, eres su doble”, “Tal vez del cuerpo no se parezcan tanto, pero las facciones de la cara son idénticas”, “Siempre que me salen los videos de esta chica me confundo con Galilea Montijo”. Son algunos comentarios que se pueden leer en el video.

Crimar González admitió un detalle que la diferencia de Galilea Montijo

Curiosamente, Crimar González explicó a través de sus videos virales que antes de incursionar en las redes sociales sus familiares y amigos le habían comentado su parecido con Galilea Montijo, pero ella no les creyó porque al verse en el espejo no percibía las semejanzas. Fue gracias a la viralidad de su caso que tomó en serio los comentarios y analizando sus fotos antiguas notó unas cuantas similitudes.



Eso sí, la mujer también notó un detalle que la exhibía como una doble y no la original: sus dientes. Y es que, según varios internautas, su dentadura es más grande que la de Galilea Montijo por lo que en ciertos ángulos su sonrisa le cambia completamente el rostro.

Al notarlo, Crimar admitió que es “dientona”, pero eso no le molesta porque a su parecer “la belleza es en mil maneras” y depende “a los ojos del espectador”, por ende, si ella está feliz con su imagen no toma como una ofensa los señalamientos a sus dientes para evitar dañar su autoestima.





¿Tú qué opinas sobre el parecido de Crimar González con Galilea Montijo? Cuéntanos en los comentarios.

