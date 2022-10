Joven sin manos ni piernas triunfa en TikTok con sus asombrosos maquillajes: es una inspiración

Gabe Adams-Wheatley es un joven de 24 años que nació en Brasil y fue dado en adopción a los nueve meses de vida; su madre biológica tuvo en total 13 hijos y solo Gabe, el undécimo, fue criado por otra familia.

Aunque el chico nació nació sin brazos ni piernas debido al síndrome de Hanhar que padece, encontró un hogar en Utah, Estados Unidos; y sin importarle los prejuicios por su condición, se convirtió en una estrella de Internet (como Valentina Midget, la mujer con enanismo que triunfó en OnlyFans por su seguridad).

Gabe Adams-Wheatley: el maquillista autodidacta que triunfa en TikTok

La historia del veinteañero con el maquillaje inició cuando en séptimo grado decidió presentarse en el concurso de talentos escolar bailando y posteriormente se unió a un grupo de danza. Fue entonces que aprendió a maquillarse para sus presentaciones.

Gabe Adams-Wheatley fue autodidacta; primero aprendió en qué orden aplicar los productos observando a sus cuatro hermanas y madre adoptivas. Posteriormente, se especializó en maquillajes más audaces con videos de YouTube.

“Empecé a ver muchas youtubers de maquillaje sobre sus técnicas y a tomar en consideración lo que funciona mejor para mí, porque tengo que usar los pinceles de maquillaje y las esponjas de belleza de una manera muy diferente y única. Cuando comencé a maquillarme, la mejor manera que se me ocurrió fue acostarme y poner una toalla en el suelo para no manchar la alfombra con ningún producto. Me maquillaba acostado, pero siempre tenía que levantar la cabeza y me torcía el cuello, porque no era la mejor posición para hacerlo”, contó Gabe Adams-Wheatley a 'PopSugar' el 9 de julio de 2022.

Hasta antes de la pandemia, Gabe Adams-Wheatley se desenvolvió como orador motivacional, pero la cuarentena le dio la oportunidad perfecta para dedicarse de lleno al contenido sobre belleza y maquillaje.

En entrevista con 'PopSugar', el 9 de julio de 2022, el veinteañero explicó que para él el maquillaje es una forma de expresión y creatividad, más no un proceso al que una persona debe someterse para entrar en los cánones de belleza.

Asimismo, admitió que los comentarios negativos, especialmente aquellos en los que por su condición no lo creen capaz de realizar ciertas actividades, son el mayor motivador para cumplir sus metas.

“Siento que toda mi vida, siempre he tenido que probarme a mí mismo e ir más allá de lo que la gente piensa que el límite podría o debería ser para una persona sin brazos ni piernas, o simplemente con una discapacidad en general. Para mí, siempre ha habido un fuego que se enciende en mí cuando alguien me dice que no puedo hacer esto o que estoy haciendo algo mal. Siempre quiero poder impulsar esas normas y demostrar que todo es posible si lo intentas”.

Gabe Adams-Wheatley soñó con ser alguien a quien la gente admire y TikTok lo hizo posible

Una de las metas del ‘influencer’ es convertirse en alguien a quien la gente admire y de quien quiera escuchar consejos; pues, tras vivir de primera mano el acoso escolar y cibernético por su apariencia, discapacidad y orientación sexual, saber que hay personas a las que su contenido ayuda y motiva para ser mejor cada día es lo que lo impulsa a seguir con su carrera en redes sociales.

“Siempre pensé que era una persona fuerte, hasta que recibí muchas reacciones negativas solo por mi apariencia. Pero lo que me hace tan feliz y me da ganas de seguir maquillándome y publicándolo es cuando recibo los comentarios y mensajes de los padres que dicen que sus hijos quieren ver mis videos mientras desayunan. Solo espero que mi contenido les ilumine el día, los haga querer mejorar y saber que todos pasan por cosas diferentes y provienen de diferentes ámbitos de la vida. Eso es lo que nos hace únicos y especiales a nuestra manera, y debe celebrarse”, reveló Gabe Adams-Wheatley a PopSugar.



Curiosamente, la viralidad de Gabe se dio en octubre de 2020, así lo dijo en una entrevista para 'Allure' el 18 de febrero de 2021. Tras subir un videoclip de cuerpo completo en el que la gente notó que no tenía brazos ni piernas, lo que provocó que muchos se asombraran de su talento con las brochas. Desde entonces, su fama solo ha crecido dentro y fuera de TikTok.



Actualmente, el tiktoker ha aprendido a adaptarse a las cosas que no son accesibles físicamente para él, creando su propia manera de hacer las cosas, es así como ya domina el ángulo exacto para crear líneas precisas en su maquillaje o el movimiento perfecto para difuminar los productos.