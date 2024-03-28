Francesa que vive en México comparte los requisitos que busca en su futuro esposo: “Que sea divertido”

Video Latinos siguen haciendo esto a pesar de llevar años en Estados Unidos: el trend de TikTok

A través de TikTok, varios extranjeros han compartido su experiencia viviendo en México, desde sus choques culturales hasta sus viajes, por lo que una mujer ha llamado la atención al compartir lo que busca en una relación.

Una influencer francesa que vive en México compartió la lista de las característica que le gustaría que tuviera su futuro esposo Imagen TikTok @josephinewit/Getty Images

Francesa que vive en México comparte los requisitos de su futuro esposo, ¿debe ser mexicano?

A través de sus redes sociales, la influencer Joséphine ha compartido que en México encontró un hogar, pero recientemente llamó la atención tras revelar una lista con los requisitos que debe tener su futuro esposo, todo esto mientras se maquilla en un video de TikTok.

El primer punto en su lista es el sentido del humor, porque la risa es fundamental para la vida de Joséphine.

“Necesito estarme riéndome todo el tiempo. Siendo que es de las cosas más importantes para que no aburrirte en una relación



La influencer ama viajar, tal y como lo ha mostrado en sus vlogs en Youtube, por ello busca a alguien que tenga ese mismo gusto por conocer nuevos lugares.



Además, este hombre debe ser de las personas que ‘resuelvan’, un término que se puso de moda hace unos meses. Es decir que busca estar con alguien que proporcione soluciones a las dificultades que puedan atravesar.

“Que sea una persona detallista y que me sorprenda. En esta parte no hablo de regalos, hablo de las atenciones que no te esperabas y que hacen toda la diferencia”, dijo.



Aunque le parece que puede ser algo obvio, la influencer aclaró que está buscando a alguien que sea fiel, leal y honesto, pero no le agradan los hombres que siguen a muchas modelos y que le dan ‘like’ a todas sus fotos.

Alguien independiente y sin vicios: esto busca una chica francesa que vive en México de su pareja

Otros de sus puntos fuertes de su listado es que necesita a un hombre seguro a su lado porque no desea tener a su lado a alguien tóxico, además de que no sea machista.

“Yo soy totalmente independiente desde los 23 años. Necesito a una persona que sume en mi vida, que no espere que yo le haga cosas de la casa, o en general, como si yo fuera su mamá o algo por el estilo”, añadió.



Aparte de que sea ambicioso, pide a alguien que no tenga vicios, en especial que no fume, y que tenga el deseo de tener hijos, ya que ese es un aspecto muy importante para su futuro, además de que le gustaría tener un gato.



Su deseo de encontrar un amor verdadero en esta tierra mexicana generó múltiples reacciones, ya que algunas personas pensaron que debería tener más elementos en su pareja ideal, mientras que otros consideraron que era demasiado.

“Tienes que subir tus estándares”, “Ya no busques, te invito un café”, “Pides muy poquito”, “Cuentas claras, amistades sanas”, “Saludos cordiales” y “Creo que de esos ya no hay ahorita, solo quedamos los que queremos todo lo contrario”, fueron algunos de los textos.