Presumió que 'La Roca' la "acompañó" a su graduación y él reaccionó de la mejor manera

Dwayne Jhonson, mejor conocido como 'La Roca', pasó de ser una estrella de la WWE a uno de los actores mejores pagados de Hollywood.

Sus películas han ganado mucha popularidad y muchos esperan pronto verlo integrarse al universo de DC con su nueva cinta 'Black Adam'.

El ex deportista destaca de entre otros famosos por ser más atento y dedicado a interactuar con su fans, especialmente en redes sociales.

Sus historias de cómo ha sorprendido a algunos de sus seguidores se volvieron tendencia, como aquella cuando le regaló una camioneta con un valor estimado de 150 mil dólares a Oscar Rodríguez, que fue reconocido por Johnson por hacer trabajos en pro de su comunidad y sacar adelante a su madre.

Una fan publicó en Instagram cómo 'La Roca' la acompañó a su graduación

Una vez más, 'La Roca' se ganó el cariño de todos al contestarle vía Instagram de la manera más original a una fan por "llevarlo" a su graduación.

Todo inició cuando una chica estadounidense llamada Mel de 18 años, subió a su Instagram una serie de imágenes donde se le puede ver a ella vestida para su graduación, pero en lugar de llevar como pareja a alguien de su escuela, escogió ir con un recorte de cartón del actor, quien vestía un traje de gala rosado, mismo color que usaba ella.

"Gracias @therock por llevarme al baile. Me divertí mucho. La mejor cita que una persona podría pedir", fue el título de las imágenes de su graduación.



Sus seguidores aplaudieron su ingenio y Mel demostró que no fue una broma, pues la imagen de Johnson sí asistió al evento.

Y es que compartió otras fotos donde ella y sus amigos se tomaron una selfie junto al póster en el lugar de la celebración, además se tomó una instantánea de recuerdo con el mismo recorte.

Si bien la joven etiquetó al actor en su publicación no esperaba que él la viera o respondiera; sin embargo para su sorpresa tras un par de días 'La Roca' lo hizo.

Dwayne Johnson le contestó

El famoso de 50 años usó la misma red social, y en su perfil publicó las mismas fotos que Mel había compartido en un inicio junto con un mensaje muy especial.

"Fue absolutamente un honor para mí @smilesweetsraccoon y fuiste la mejor cita del baile de graduación!! 😊. ¡Genial conocer a tu familia y amigos también! 🥂😉. ps, ¡estoy súper contento de que hayas publicado esto!. ¡Que tengas el mejor verano!".



Su post en Instagram llegó a acumular más de 2 y medio millones de likes, y 900 mil comentarios, muchos más que la publicación original de Mel.

"Qué envidia, esa chica ya ganó en esta vida", "Está increíble", "Qué adorable, de verdad. La generosidad de 'La Roca' no tiene límites", "Todo un caballero, me encanta", "Hasta tienen colores que hacen juego, eso fue un gran toque " o "No pude parar de reír, fue una genialidad", son algunas de las opiniones de los internautas.



Como consecuencia, la idea de Mel de llevar un poster de tamaño real de su actor favorito, también está inspirando a que otras personas lo hagan en sus graduaciones, debido a que expresaron que esta idea es muy original y sin duda llamará la atención.