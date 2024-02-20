Emprendedora acusa a ‘equipo’ de Taylor Swift de cerrar su página: vendía mercancía con la imagen de la cantante

Video Taylor Swift lloró por culpa de los mexicanos: su primer concierto no fue lo que ella esperaba

Joven acusó al supuesto equipo de Taylor Swift de cerrar la página a través de la que vendía mercancía con la imagen ‘editada’ de la cantante y más productos.

Emprendedora denuncia a ‘equipo’ de Taylor Swift de sabotear su negocio

Las redes sociales se han convertido en una herramienta crucial para los emprendedores que con ellas buscan llegar a más clientes potenciales para su negocio.

Es por esto por lo que afectó tanto a una joven el que su cuenta de Instagram fuera bloqueada presuntamente por el equipo de Taylor Swift supuestamente por usar la imagen de la cantante de ‘Shake it off’ en parte de su mercancía.

Fue en la cuenta de TikTok feriaimprovisada que la joven denunció que sin previo aviso la cuenta de su negocio fue dada de baja perdiendo el trabajo para conseguir más de 30 mil seguidores, etiquetas de sus productos y más.

“El equipo de Taylor Swift hizo que dieran den de baja mi emprendimiento en Instagram. Ayer me levanté con la sorpresa de que mi Instagram, de mi emprendimiento, en el que tenía más de 30 mil seguidores sin previo aviso me bloquearon la cuenta porque el equipo de Taylor está denunciando a nivel internacional a todas las personas que venden 'merch' (mercadería) con la cara o la imagen de ella”, se quejó.



La mujer defendió su emprendimiento explicando que su mercancía no era una copia de los productos oficiales que se venden de Taylor Swift pues en realidad eran fotos con el rostro de la cantante que ella misma editaba.

“No me denunciaron publicaciones de remeras (playeras) idénticas a la del The Eras Tour o algún tipo de 'merch' oficial de ella, sino que denunciaron remeras (playeras) editadas por mí con fotos editadas de ella”, dijo.



La emprendedora, quien pidió apoyo para difundir su queja y así poder recuperar su cuenta, destacando que esta era su fuente de ingresos, aclaró también que no vendía solo productos de Taylor Swift.

"Estoy muy angustiada porque es mi fuente de trabajo. A varios emprendimientos les quisieron dar de baja las tiendas online, pero a ellos les mandaron un aviso y a mí no me mandaron nada. Yo vendo más artículos no vendo solo artículos de Taylor, vendo remeras, lentes de sol, vendo carteras y directamente me dieron de baja la cuenta, perdí todo contacto con mis clientes, 33 mil seguidores, notas destacadas, eso es un montón de trabajo", expresó.

Internet reacciona a queja contra Taylor Swift

Aunque muchos abogaron por la emprendedora haciendo referencia a la fortuna que Taylor Swift ha amasado a lo largo de su exitosa trayectoria, muchos más debatieron sobre lo que significa una marca registrada y que nada tendría qué ver con la estabilidad económica de la cantante.