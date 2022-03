Famosas que han dado lecciones para encontrar la fortaleza interior: sus fans las celebran

Cada vez son más las celebridades que se pronuncian a favor del empoderamiento femenino y luchan en contra del machismo desde su estatus como figuras públicas.

De esta forma usan sus redes sociales para dar lecciones de fortaleza y sororidad (término usado para definir la solidaridad entre mujeres) a sus seguidoras.

Aquí compilamos un par de ellas, como el caso de Itatí Cantoral que durante una entrevista compartió uno de los consejos feministas que le dio su papá sobre el matrimonio, mira el video para más detalles.

Cargando Video... "Nunca te cases por un plato de frijoles": Itatí Cantoral comparte el mensaje feminista que le inculcó su padre

Danna Paola

La intérprete de ‘Vuelve, Vuelve’ dio una lección de sororidad en los Spotify Awards (2020) al compartir que entre mujeres no deberían existir competencia, por el contrario debería crearse una red de apoyo en la que se celebren los éxitos de todas.

“Es un momento muy importante donde las mujeres no tendríamos y no tenemos por qué competir sino sentir felicidad por el éxito de todas las mujeres, las que están presentes hoy, las que trabajan, las que son amas de casa. Creo que lo más importante es unirnos, actualmente hay muchísimas artistas que son las más escuchadas y son mujeres. El feminismo no tiene por qué ser y tener una mala cara, puede tener una unión de géneros por igualdad y para el bienestar de todas las mujeres, más amor y menos odio”.



Un año después lanzó el tema ‘Calla tú’ con el que incendió Internet al mandar un mensaje feminista a todas las víctimas de violencia y acoso.

Yuya

La youtuber Mariand Castrejón es otra famosa que ha luchado por los derechos humanos; de hecho, desde 2019 se convirtió en embajadora de la ONU con el programa ‘Stand Up 4 Human Rights’ en contra del bullying y acoso.

Por ello usó su Instagram el pasado 8 de marzo para promover la unión entre mujeres mediante una ilustración que inspiró a sus seguidoras a ser más unidas y empáticas con otras féminas.

Regina Blandón

La protagonista de ‘Guerra de likes’ (2021) es una de las famosas que se muestra a favor del movimiento feminista en sus redes sociales, por ello compartió el siguiente mensaje sobre los feminicidios en México en su Instagram.

En respuesta, varias de sus seguidoras dejaron corazones morados en la caja de comentarios, esto debido a que dicho color es un símbolo del feminismo.

Kenia Os

Otra ‘influencer’ que inspira a sus seguidoras a ser feministas es la intérprete de ‘Joder’, ya que en sus publicaciones las anima a ser independientes y cumplir sus sueños a base de trabajo duro, un aspecto que ha sido celebrado por varios internautas.

Eiza Gonzalez

La protagonista de ‘Ambulance’ quien en 2020 dio una importante lección a fans y medios de comunicación porque la compararon con Belinda.

Ella, al igual que las otras famosas de la lista, tomó sus redes sociales con el fin de incentivar la sororidad y empatía entre mujeres al pedir que no se utilizara su imagen para denigrar ni minimizar a otra mujer, por lo que generó una oleada de felicitaciones de parte de sus fans.

Yalitza Aparicio

Es otra de las grandes voces mexicanas que en más de una ocasión ha dejado clara su postura. No solamente en cuanto al 8 de marzo, igual al empoderamiento femenino.

Cómo olvidar cuando expresó la importancia de su personaje en 'Roma', uno que fue muy criticado:

“Con mi personaje le estoy dando la voz a tantas mujeres y trabajadoras domésticas. Hablo por ellas, para que todos se den cuenta que somos seres humanos, que todos sufrimos y que a todos nos pueden apoyar”, dijo en una entrevista para 'Quien'.