Niña dice que escucha un monstruo en la pared y resulta ser un panal con 50 mil abejas

Video Este hombre le da besos a los insectos y cuando conozcas la razón ya no sentirás asco

¿Qué sería peor: encontrarte con un monstruo o con un panal de 50 mil abejas dentro de una de las paredes de tu casa? Aunque parezca una situación poco probable, esto le ocurrió a una familia en Estados Unidos.

Familia encuentra panal de abejas en sus paredes; su hija creía que era ‘un monstruo’

PUBLICIDAD

Una familia en Estados Unidos vivió una experiencia inesperada cuando descubrieron un panal de abejas dentro de las paredes de su casa. La historia comenzó cuando Ashley, la madre, notó que su hija, de 3 años, se sentía inquieta debido a ruidos provenientes de las paredes de su habitación, asegurando que eran ‘monstruos’. Decidió investigar y documentar la situación.

Utilizando una cámara con fotos infrarrojas, Ashley pudo ver una presencia de calor detrás de las paredes. Preocupada, llamó a constructores para que derribaran el muro y descubrieron la sorprendente verdad: más de 50 mil abejas se encontraban dentro de la pared, con un peso aproximado de 45 kilos.



La escena, que inicialmente parecía sacada de una pesadilla, resultó ser una verdadera historia de terror, tal y como se lo hicieron saber los internautas, ya que su video se volvió viral, acumulando 9 millones de reproducciones, además de miles de comentarios, donde algunas personas aprovecharon para compartir experiencias similares.

“Honestamente prefiero que sea un monstruo que tener 50 mil abejas en mi casa”, “Pensé que había un hombre viviendo en la pared, que alegría que solo sean abejas”, “Esto le ocurrió a una amiga. Cuando salió a cenar con su esposo, el techo de su recamara colapsó y salieron las abejas” y “Cuando tenía 6 años les dije a mis padres que había algo en el ático, pero no me creyeron como por un año. Finalmente fueron a revisar y encontraron 6 mapaches”, fueron algunos de los textos.

Mujer descubre más de 50 mil abejas viviendo en una pared de su casa; su hija pensó que era un 'monstruo' Imagen Getty Images

¿Qué ocurrió con las abejas que invadieron una casa?

En su perfil de TikTok, Ashley indicó que vive con su familia en una casa que tiene 100 años, además de que ha actualizado a todos sus seguidores que aún no ha podido sacar a las abejas.

Tras el descubrimiento de estos animales, con ayuda de especialistas, en el segundo día retiraron 20 mil abejas y cerraron el agujero de la pared de manera temporal, además de revelar que el seguro de la casa no cubre ningún daño hecho por estos insectos porque “no tiene nada que ver con la vivienda”.



La Asociación de Apicultores Charlotte Mecklenburg los ayudó a contactar a Curtis, quien los está ayudando en todo este proceso para sacar a las abejas sanas de dicho lugar.

PUBLICIDAD

En el décimo día de la extracción de las abejas, Ashley publicó un video donde explica todo lo que ha pasado, ya que no tenían permitido entrar al resto de las habitaciones.

“Hay abejas por todos lados. Son como pequeñas minas. Aún puede picarte incluso cuando están muertas. Vamos a comenzar el proceso de limpieza (...) Sabemos que este va a ser un proceso largo, por lo que por ahora solo tratamos de darle algo de normalidad a su vida (hablando de su hija)”, expresó.



Por ahora, se han retirado más de 50 mil abejas vivas de su hogar y espera que en un par de semanas su familia pueda regresar a casa para comenzar con las reparaciones correspondientes.