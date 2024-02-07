Abejas producen miel en colores antinaturales (verde y azul): la razón causó preocupación

¿Qué pasó con las abejas francesas y por qué su misteriosa producción de miel causó preocupación entre los apicultores? Esto pasó con ellas y la inusual coloración en la dulce sustancia natural que hacen.

Abejas producen miel en colores “antinaturales”

Desde hace años que los investigadores hacen llamados urgentes para proteger a las abejas, principales polinizadoras y una de las especies de las que básicamente depende la existencia humana y es que su trabajo es de vital importancia para la supervivencia de los ecosistemas que sostienen la seguridad alimentaria.

“Sin las abejas del mundo, tendríamos que cambiar nuestros hábitos alimenticios dramáticamente, tendríamos que vivir sin flores, sin frutas o sin verduras”, advirtió entomólogo George McGavin, de acuerdo con el sitio ‘Para la naturaleza.org’.



Las abejas se encuentran en la lista roja de las especies en peligro de extinción, tan solo en 2019, la lista refiere que cerca del 90 por ciento de la población de esta especie había desaparecido hasta entonces a causa de factores humanos como el uso de pesticidas y la deforestación, por mencionar algunos.

Es por ello por lo que, en 2012 causó tanto revuelo y preocupación el comportamiento de las colonias de abejas pertenecientes a un grupo de apicultores de Ribeaville en Francia.

Abejas producen miel en colores “antinaturales”. Imagen Getty Images



Los expertos notaron que las abejas comenzaron a producir miel en colores antinaturales: azul y verde.

La alarma que las tonalidades observadas en el panal de las abejas causaron en los apicultores los llevó a realizar una ardua investigación a través de la que lograron acabar con el misterio.

El resultado fue que las abejas encontraron más atractivos los desechos de colorantes de una planta de biogás ubicada a los alrededores de los apiarios.

“Descubrimos el problema al mismo tiempo que lo hicieron (los apicultores). Rápidamente implementamos un procedimiento para detenerlo”, declaró entonces a Reuters Philippe Meinrad, portavoz de la planta de biogás.

¿Por qué las abejas producían miel en colores azul y verde?

Los colores azul y verde presentes en la miel de las abejas “golosas” se debió a que la planta de biogás se dedicaba a procesar los desechos de una fábrica de chocolates, y entre los colorantes artificiales se encontraban este par.

¿Por qué las abejas producían miel en colores azul y verde? Imagen Getty Images