cultura pop

Abejas entran a una casa e invaden la cocina para hacer su panal: nadie se explica cómo llegaron ahí

Un joven documentó en TikTok que encontró un enjambre de abejas invadiendo su cocina y si decidió exterminarlas o salvarlas.

Por:
Lili Diaz.
Las abejas son insectos indispensables para el medio ambiente y es muy algo común que formen panales en los hogares de las personas para resguardarse; no obstante, para mala suerte de un joven dicha estructura comenzó a manifestarse dentro de su propia cocina.

Hombre encuentra panal abejas dentro de su casa y video se hace viral en TikTok

El pasado 22 de enero el usuario de TikTok, @cristian_porris, publicó un video revelando que al llegar a su casa escuchó ruidos inusuales y cuando inspeccionó a detalle,encontró cientos de abejas detrás de su extractor de humo.

Continuó explicando que esto se le hizo muy extraño debido a que no había ningún producto con azúcar cerca que pudiera atraer a las abejas, entonces al ver las gavetas que estaban a un lado, descubrió que estos animalitos estaban haciendo su enjambre.

De acuerdo a su narración el joven solo estuvo un par de horas fuera de su casa y al regresar fue cuando encontró su cocina invadida, ya que poco a poco comenzó a extenderse por los demás muebles aledaños.

@cristian_porris

alguien más con despensa propia de miel en casa? abejaschallenge🐝 tiktok apicultura funny correr fyp viral savethebees bees love @Funpet308

♬ sonido original - Porris

Para darle humor a su historia el tiktoker añadió de manera sarcástica que debido a este suceso, no tendría que preocuparse por comprar miel en adelante, pues tenía a sus propios proveedores.

La escena se volvió inmediatamente viral con más de 3 millones de vistas. En la sección de comentarios las personas quedaron con el ojo cuadrado por la situación que parecía casi imposible, además felicitaron al afectado porque no cayó en el pánico y lo tomó de una manera bastante tranquila.

"¿Cómo puedes abrir eso sin miedo", "Me mudo inmediatamente", "Te juro que si no veo el video pienso que todo te lo inventaste", "¿WTF? no creí que eso fuera posible", "Yo mínimo incinero la casa", "Oye yo quiero ser así de positiva como tú si es que me llegara a pasar algo así", "Yo no dejaría de gritar, no entiendo cómo te acercase tanto", "De repente me empezó a picar todo el cuerpo", "Es un buen momento para mudarse jaja", "Es que esto parece salido de una serie o película" y "Hasta se me enchinó la piel nada más de ver tantas en la cocina", fueron algunos puntos de vista.


A pesar de que las personas aseguraron que las abejas se irían solas, el joven reveló que en su caso no era así, debido a que en el transcurso del día comenzaron a llegar más abejas y para la noche cuando estaban descansando sus gavetas se veían llenas de estos insectos.

@cristian_porris

Respuesta a @allitellez1 Parte 2. Conviviendo con abejas #apicultura #beekeeping #fyp #pets #invasion #salvaje #funny #abejaschallenge #animals #rescateanimal #savethebe #bees

♬ sonido original - Porris

El tiktoker decidió salvar a las abejas y así fue el rescate del panal

Días después, @cristian_porris publicó otro video confirmando que llamó a dos apicultores para que sacaran el enjambre de manera respetuosa, es decir sin matarlas y con la idea de rescatar el panal para reubicarlo en otro lugar.

La operación inició rociando humo para calmar a los insectos y retirando la estructura de panal que construyeron poco a poco y colocándola dentro de una especie de cubeta. Cuando terminaron se percataron que la abeja reina estaba dentro del contenedor, debido a que las abejas se acumularon allí.

Por último, las transportaron a un apiario donde los expertos pusieron a las abejas dentro de un nuevo hogar hecho de madera donde podrían construir su panal sin problema.

La buena acción del tiktoker fue aplaudida, pues si bien pudo matar a las abejas desde el inicio optó por dejarlas con vida y darles un nuevo lugar donde serán felices.

@cristian_porris

Respuesta a @cristian_1388 ¡Quédate hasta el final! Logramos rescatarlas, les dimos un nuevo hogar #casa #abejasenlacocina #bees #savethebees #abejaschallenge #funny #fyp #apicultura #hero #invasion #rescateanimal #Viral #tiktok

♬ Cnv Sound, Vol. 14 - Pure Negga & Skillz Beatz


¿Tú que hubieras hecho en su lugar? Dinos en los comentarios.

