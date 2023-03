Mujer tuvo a un oso como mascota por dos años sin saberlo: ella pensó que era un perrito

En meses pasados se hizo viral un trend en TikTok donde los usuarios mostraban cómo fueron estafados al comprar un perrito, pues si bien les garantizaban que eran canes de raza terminaban luciendo totalmente diferentes a medida que crecían.

Una situación parecida fue la que pasó una familia después de adquirir un supuesto mastín tibetano, uno de los perros más grandes que existen en el mundo.





Mujer críó a un oso como mascota porque pensó que era un perro, su historia se hace viral

Su Yun, es una mujer que vive a las afueras de la ciudad de Kunming en la provincia de Yunnan, China, y en 2016 decidió adquirir uno de estos ejemplares para traer felicidad a su familia.

Al inicio el "perrito" se mostraba sano y crecía con normalidad, pero lo que impactó a su dueña es que el animal tenía un apetito insaciable, tanto así que en un solo día podía comerse una caja de frutas entera y dos baldes de fideos.

“Cuanto más crecía, más se parecía a un oso ”, fue lo que comentó la dueña a diversos medios locales.



Durante dos años se alimento de lo mismo y llegó a pesar más de 100 kilos, lo cual vio como algo normal, pero la situación cambió cuando notó una habilidad peculiar en su mascota y es que podía caminar en dos patas.



Al verlo, comenzó a dudar de que fuera un animal inofensivo y por ello decidió contactar a las autoridades, quienes le confirmron que en efecto no era un mastín tibetano, sino un oso negro asiático, una especie en peligro de extinción que se caracteriza por tener una mancha blanca en el pecho.

El oso que fue confundido con un mastín tibetano fue trasladado para recibir los cuidados adecuados

El oso de Su Yun que había vivido en su casa desde que lo compró, fue llevado al centro de Rescate de Vida Silvestre de Yunnan para garantizar su seguridad y desde entonces vive allí, lo cual se demostró gracias a un video donde se puede ver con claridad lo mucho que ha cambiado.

A pesar de que todo esto pasó en 2018 la historia volvió a ser tendencia en redes de manera reciente, dejando sin palabras a los internautas.

Las diferencias más notorias entre el mastín tibetano y el oso negro asiático es que si bien los canes de este tipo son ejemplares gigantes, unicamente pueden llegar a pesar 70 kilogramos, mientras que los animales salvajes hasta 180.

Al esparcirse la anécdota que ocurrió en China una gran cantidad de internautas comentaron que no creían del todo la historia, pues confundir a un oso con un perro es algo imposible.

"Se supone que los perros ladran pero los osos no, así que eso esta raro que duraran 2 años para darse cuenta de lo que realmente tenían y un oso puede llegar a ser mas grande", "La diferencia es muy grande me parece ilógico", "Si hubiera sido lobo o coyote otra historia sería, pero oso esa es una comparación de aquí al cielo", "'Eso esta como raro y en dos años ¿nunca escucharon algún sonido? Los perros ladran mucho", o "Las caras de los perros son muy diferentes y obvio las garras, no me cuadra que estuvieran así dos años", fueron algunas opiniones.



Al final no se esclareció si su antigua dueña volvió a visitarlo o lo dejó vivir su vida como un oso en cautiverio, el cual podría no ser candidato para volver a vivir en su hábitat natural debido a la larga interacción que tuvo con los humanos.

