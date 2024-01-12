Mujer sufre un 'derrame cerebral' luego de tronar su cuello: ¿el riesgo es real?

Video ¿Sabías que existe una relación entre las enfermedades cerebrales y el corazón?, te explicamos

Los problemas de salud graves como, por ejemplo, un ACV (accidente cerebro vascular, comúnmente llamado ataque cerebral) o un infarto, suelen ser más propensos en personas de avanzada edad, pero hay ciertas circunstancias que pueden llevar a que también ocurran en las personas más jóvenes. Es el caso de la paramédica Natalie Kunicki, quien, a los 23 años, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) ocasionado por un factor muy peculiar.

Joven tiene ACV por sonar su cuello

De acuerdo con la información que publicó el medio británico Daily Mail, todo comenzó cuando Natalie regresó de una fiesta con un amigo y se acostó en la cama para ver una película. Al moverse, ella chasqueó el cuello por accidente, algo bastante común , y enseguida, notó que había perdido los movimientos de la pierna izquierda.

"Traté de caminar hasta el baño y estaba balanceando todo. Miré hacia abajo y me di cuenta de que no estaba moviendo mi pierna izquierda, ahí caí al suelo", dijo Natalie, explicando que en ningún momento pensó estar pasando por un accidente cerebrovascular. "Mi amigo pensó que estaba borracha, pero yo sabía que algo era diferente. Pensé que había sido drogada", recuerda la paramédica.

Por trabajar para el servicio de ambulancias de Londres (Inglaterra) y pensar que estaba apenas alcoholizada, Natalie tuvo vergüenza de llamar a emergencias, pero después de ser atendida, estaba segura de que hizo lo correcto al llamar.

En el hospital, fue informada de que había roto la arteria vertebral (probablemente al chascar el cuello) haciendo que un coágulo se formara en su cerebro y ocasionara un derrame.



Después de una cirugía, los médicos lograron reparar la arteria obstruida usando un stent y creen que el coágulo en su cerebro se disolverá solo, pero, aun así, Natalie sigue enfrentando las consecuencias del accidente cerebrovascular.

A pesar de haber visto progreso en la reanudación de algunos movimientos, ella sigue con el lado izquierdo de su cuerpo casi completamente paralizado y sin previsión de mejora total.

¿Manipular el cuello puede causar accidente cerebrovascular?

Por lo general, un accidente vascular tiene como desencadenante condiciones de salud como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, la arritmia cardíaca o el hábito de fumar, y se produce cuando las arterias responsables de irrigar el cerebro están obstruidas. Sin embargo, hay indicios de que ciertas formas de mover el cuello pueden ser responsables de ocasionar un derrame.



De acuerdo a la Asociación Americana del Corazón (AHA por sus siglas en inglés), aunque aún es necesario recoger más evidencias científicas para comprobar esta relación, manipular el cuello para hacerlo sonar, puede ocasionar una disección en arterias de la región cervical, algo con enormes riesgos de llevar a la persona a un accidente cerebrovascular.

"La disección arterial puede causar un accidente cerebroesquelético (que 'emite' el vaso) si se forman coágulos en la región después de un trauma en el cuello y causan, posteriormente, el bloqueo de los vasos sanguíneos en el cerebro", afirma la asociación, y el neurólogo José Biller, principal autor de la declaración, detalla las posibles causas: "Los movimientos súbitos de hiperextensión y rotación del cuello pueden resultar en una señal de las arterias cervicales".