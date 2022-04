Exempleado de Starbucks reveló algunos secretos: ya sabemos por qué escriben mal tu nombre

A través de TikTok, el usuario Shabaz Ali (@shabazsays) se volvió viral luego de compartir algunas de sus anécdotas al ser empleado de Starbucks.

El hombre de 28 años, que actualmente se desempeña como profesor y participó en el programa de televisión ‘The Circle’, destacó que su pasó por la empresa le dejó un buen sabor de boca.

Es originario de Blackburn, Lancashire, Londres, trabajó en la cadena en 2014 y dijo en uno de sus clips que "rápidamente se enamoró del trabajo".



Entre las grandes revelaciones que ha hecho en su perfil, están el jarabe falso de los Frappuccinos y la bebida gratis en el día de su cumpleaños.

¿El nombre es mal escrito a propósito?

El joven dio la respuesta a la gran pregunta de los fanáticos de dicha cafetería: ¿Por qué escriben mal los nombres? Es fácil, para publicidad gratis.

“Estaba en un entrenamiento y el gerente me dijo que había escrito mal los nombres en los vasos a propósito para publicidad gratuita. También me dijeron que busque personas influyentes o personas más jóvenes que parezcan del tipo que hacen una escena al respecto en las redes sociales, ya que definitivamente publicarán al respecto”, dijo Shabaz Ali.



Ese no fue el único dato sorprendente, sino que compartió que sus famosos Frappuccinos no llevan café real, sino un jarabe especial para darle sabor; por lo que recomendó pedir un shot de expresso para que sepa mejor.

Cuando hay demasiados clientes en la sucursal, lo más probable es que te digan que no está el producto de tu preferencia en existencia, pues así ahorra tiempo y evitan las largas filas.

“Me dijeron que fingiera que algo no estaba en stock si retrasaba una cola. Por lo general, los frappuccinos tardaban mucho en prepararse, así que en un día ajetreado, les decía que no había jarabes en existencia o que la máquina de hielo estaba rota. Esto realmente me sorprendió, ya que sé que otras empresas también deben hacer esto", detalló.

Lo que sí y lo que no debes hacer

Los clientes suelen ser poco amables con los baristas, así que estos se defienden a través de los productos que se adquieren.

El exempleado detalló que cuando los clientes se portaban mal con ellos, les daban café descafeinado o les vendían los productos de panadería fríos.

Dentro de las cosas buenas, es que si es el día de tu cumpleaños puedes decirle al barista en turno y éste es probable que te regale una bebida de cortesía.

“Al final de la noche, los artículos de panadería deben tirarse, por lo que si le preguntas a un barista, es posible que te los regale”, señaló.



Adicionalmente, mencionó que parte de la comida que sobra es llevada a algunos refugios o es donada a personas sin hogar, aunque la mayoría de las tiendas tira la comida a la basura.

Los hacks que debes tener en cuenta

Si eres un cliente frecuente y además te llevas bien con los baristas, estos podrían regalarte golosinas o shots extra en tu bebida.

Los empleados siempre prueban los alimentos antes de venderlos, por ende pedirles una recomendación sobre qué comprar podría facilitarte todo.

“También probarán una combinación de todo tipo y tendrán sus propias bebidas especiales secretas, así que pídeles consejo y siempre te darán lo que quieres”, expresó Shabaz Ali.