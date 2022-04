¿Te acuerdas del video ‘La caída de Edgar? Actualmente tiene 27 años y es influencer

Fue en el 2006 cuando en redes sociales comenzó a circular un clip en el que se ve a un pequeño niño tratando de cruzar un río.

En dicha grabación conocimos a Edgar, quien tras una pesada broma, cayó a las aguas de aquel lugar.

Uno de los primeros videos virales de Internet

El momento generó millones de reproducciones y se quedó grabado en la memoria colectiva de Internet.

Fue tal él éxito de éste que hasta Edgar Martínez, el protagonista, realizó algunos comerciales para la televisión.

Hoy, a sus 27 años de edad, ha conquistado a los usuarios de Internet a través de sus diferentes cuentas de redes sociales.

En YouTube, donde tiene más de 200,000 seguidores, publica diverso contenido y hasta ha compartido lo que pasó después de que el video se hiciera viral.

Cómo ocurrió 'La caída de Edgar'

En el clip compartido en su canal, el 2 de febrero de 2017, reveló que el origen del lugar de su caída fue en el rancho de sus abuelos en Monterrey.

“Estábamos en un rancho con la familia, era un rancho en donde nacieron mis abuelos, mucha paz y tranquilidad y no teníamos nada que hacer, simplemente era comer, estábamos aburridos y no sabíamos qué hacer, entonces dijimos: ‘¿Por qué no grabar una película de piratas?”, recordó.



Habría sido un amigo de su primo el que causó toda la broma y posteriormente de que se hiciera viral, no sabía cómo lidiar con atención.

“Tenía 11 años, estaba asustado, la gente me perseguía en la escuela, en las plazas, tenía que correr, llegó un momento desesperante y toda la gente gritando: ‘Ya wey’”, expresó.

A 16 años de 'La caida de Edgar'

Edgar se graduó en mayo de 2017 de Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey, al terminar decidió iniciar con su carrera en redes sociales.



En una grabación, publicada en octubre de 2017, rechazó los rumores sobre una supuesta aspiración política.

Detalló que todo se trató de un proyecto para la clase de Marketing Político en donde él fue el 'candidato a la Presidencia', aunque se hizo viral, sólo se trató de un trabajo escolar.

En 2017 inició su proyecto como creador de contenido en YouTube, pese a que su última publicación se hizo en junio de 2018.



En Instagram, donde suma más de 8,000 seguidores, dejó un video en agosto de 2020 en donde señaló que "vienen muchas cosas buenas" en relación a su actividad en redes sociales.