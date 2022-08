Joven se confunde al ver su resultado para entrar a la universidad y su reacción se hizo viral

En TikTok abundan videos que parecen tener un final feliz, pero que inesperadamente resultan ser todo lo contrario, por ejemplo cuando un joven recibió un auto como regalo el día de su graduación y lo chocó minutos después.

Algo similar vivió una estudiante, quien compartió su reacción al checar sus resultados de ingreso a la universidad, pues aunque al inicio fue una celebración, terminó siendo un momento incómodo.

Video de TikTok muestra a una estudiante celebrando su admisión a la universidad, pero se equivocó al leer

Jocelyn Peña es una joven mexicana de 17 años que decidió usar la red social de moda para revelar si había sido aceptada en la escuela que ella deseaba, y en su perfil @jocelyn11.11, subió un video con su reacción.

En el clip podemos ver a la estudiante en un salón de clases, rodeada de algunos compañeros, cuando decidió abrir sus resultados y parecía que había logrado su cometido de iniciar una carrera universitaria, pues saltó y abrazó a todos muy emocionada.

No obstante, al revisar de nuevo su teléfono y leer la información por segunda ocasión de manera más detallada, descubrió que no había sido así.

"Piensas que fuiste aceptado en la universidad (pero no leíste bien)", fue el texto que acompañó su clip.



La estudiante le entregó su móvil a otra persona diciéndole que se equivocó y ella confirma que decía "No aceptada". Jocelyn sintió pena por la situación y se escondió detrás de su amiga mientras se reía.

Los demás estudiantes que se encontraban en el aula, comenzaron a hacer lo mismo tras notar el error de lectura, incluso una joven trató de consolarla con un abrazo.

El video de TikTok ha sido visualizado por más de 300 mil personas y suma más de 20 mil likes.

Aunque la joven no ha especificado a qué institución de nivel superior quería entrar, en los comentarios se insinuó que se podría tratar de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.

Los usuarios de la red social consolaron a la joven y la animaron para seguir intentándolo, pues este pequeño fracaso no la definía como persona ni limitaba sus posibilidades en el desarrollo de su vida profesional.

Estudiante se hizo viral su reacción y recibió diversos comentarios

"No te preocupes, así me pasó en la convocatoria de diciembre y no quedé en la UAEH, en esta si pasé, échale muchas ganas, tal vez no era el momento", "Ahí para el otro año. Estudia, sí se puede", "Ánimo, nunca te rindas. Si es tu meta no desistas y no escuches las malas voces" y "No pasa nada, vuelve a intentar", son algunos mensajes de los internautas.



Otros tantos no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de la situación, y dijeron que el no leer de manera correcta fue la razón de que la joven se quedara sin un lugar en la institución.

"Pues con razón no se quedó, no sabe leer", Es muy lógico por qué no entró", "Después de ver el video entendí la razón de que no la aceptaran" y "Seguramente así de atención puso al examen", se lee en la publicación.



Ante esta pequeña ola de ataques, usuarios de TikTok defendieron a Jocelyn comentando que lo difícil no es entrar a la universidad, más bien es salir. Incluso algunos compartieron experiencias similares al momento de checar sus resultados.