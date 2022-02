Un vagabundo se ganó la lotería gracias a que un desconocido le regaló un boleto: historia

Ganarse la lotería no sólo son cosas que pasan en las películas y un hombre en España fue testigo de que la suerte existe.

El afortunado había sido un indigente de la ciudad de Sevilla, en España. Todo cambió cuando recibió un boleto de lotería el pasado 5 de enero de 2022, por otra persona que se encontraba de paso.

Vagabundo de la tercera edad se gana la lotería

De acuerdo al medio ‘El Norte de Castilla’, el hombre de 60 años viajaba desde Andalucía hasta Valladolid cuando un desconocido le entregó un boleto mientras se resguardaba del frío en una estación de autobuses.

Sin mostrar tanta importancia lo guardó, pero once días después, el pasado 16 de enero de 2022, el vagabundo, quien se encontraba ya en la localidad de Mayorga de Campos, fue con curiosidad a corroborar si podía ser acreedor del premio.



Estando en el lugar, el encargado, Juan Manuel Legido, se encontraba atendiendo a otros clientes en ese momento, así que le pidió que esperara.

Sin embargo, como hacía mucho frío, el vagabundo dejó el ‘ticket’ y se fue.

El vendedor ayudó a cambiar su vida

Y aquí viene lo sorprendente, Juan Manuel vio lo que el hombre dejó en el mostrador y se dio cuenta que había ganado los 35.000 euros, alrededor de unos 39 607 dólares

Por lo que salió a buscarlo rápidamente y lo encontró sentado en una banca en la Plaza de España, tomando tranquilamente el sol.

“No me digas que me ha tocado que me va a dar algo, no me lo puedo creer”, le dijo mostrándose muy emocionado. El vendedor, con una sonrisa, le explicó paso a paso cómo podía cobrar el premio.



Al darse cuenta que como vagabundo no tenía una identificación oficial, el cual es un documento super importante que piden para comprobar los datos de la persona, un sacerdote le prestó dinero para que tramitará su documento nacional de identidad (DNI).

Actualmente se desconoce el nombre del vagabundo que se ganó el premio mayor, así como los planes que tiene con el dinero.