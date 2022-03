¿Jefe del año? Ahorró un año y llevó de vacaciones a la playa a todos sus empleados

¿Te imaginas que tu jefe te regale unas vacaciones junto a tus compañeros por desempeñarte todos los días en lo que realizas?

Esto le pasó a un grupo de empleados en Paraguay, pues su jefe ahorró por un año para obsequiarle unos merecidos días de descanso.

¿El mejor jefe del año?

Sebastián Sánchez, que es ingeniero y dueño de una empresa dedicada a la renta, venta y reparación de maquinaría de construcción, se hizo viral por consentir a sus subordinados.

A través de la cuenta de Facebook de la empresa SF Maquinarias, el ingeniero compartió una serie de fotografías el pasado 11 de diciembre de 2021 en las que muestra a sus trabajadores en la playa.



En la publicación escribió un mensaje de agradecimiento y destacó la importancia de descansar aunque sea en el ámbito laboral.

“Nos dimos una pequeña pausa ayer y hoy para recargar energía "SI ESTAS CANSADO APRENDE A DESCANSAR NO A RENDIRTE". De esta manera agasajar a todo el plantel que dia a dia se esfuerza por conservar la satisfacción de los clientes. ”, escribió en Facebook.

La reacción de redes sociales fue contundente

La noticia y el buen gesto del jefe se viralizó en Internet y muchas personas, incluso de otros países le agradecieron por su acción.

“Que buena noticia, se pasó el jefe. Felicidades a él y a sus trabajadores, bendiciones a todos ellos”, “Efectivamente, Sebastián Sánchez, es el Jefe de año, no solo de Paraguay, sino de América, que ejemplo a seguir. Lo mejor está por venir para ésta empresa” y “El buen empleador hace al buen empleado. Bonito gesto, no siempre esa lealtad es correspondida eso si”.



También hubo quienes no perdieron la oportunidad de preguntar a qué correo podían enviar su curriculum.

“¿Dónde puedo presentar mi currículum?”, “¿No hay vacantes?”, y “Me gustaría trabajar en ese lugar y que mi jefe sea ese señor”, entre otros.

Esposa del jefe reveló las razonas por las cuales regaló vacaciones

De acuerdo al medio paraguayo ‘Extra’, la esposa de Sebastián, Fabiola Colnagos mencionó que su esposo decidió ahorrar para recompensar el esfuerzo de cada una de las personas que trabajan en su empresa.



Además dijo que algunos de los empleados preferían trabajar en los días libres para generar un dinero extra, por lo que quiso devolver su gesto con unas vacaciones y hospedaje en la Perla del Sur en un hotel de cinco estrellas.

"Siempre que se les daba sus vacaciones preferían trabajar para ganar un adicional y no descansaban, no viajaban y no pasaban ese tiempo con sus familias. Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen", contó al medio.