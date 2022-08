Exempleada de Oxxo arma ingenioso plan para que señora deje de ir solo a pedirle cambio

Las anécdotas de extrabajadores quejándose en TikTok cada vez son más. Y aunque algunas son muy injustas, otras tantas resultan divertidas debido a la gran creatividad de los empleados para cambiar su situación, tal como lo hizo Ciribel Grianda.

Historia de excajera del Oxxo se propagó en TikTok por su manera de lidiar con un cliente

La joven mexicana que cuenta con más de 140 mil seguidores en su cuenta @holasoyciri, se volvió famosa gracias a su humor y por compartir anécdotas de su trabajo como cajera en diversas cadenas de tiendas.

La joven fue tendencia en la red social después de responder cómo logró que una clienta dejara de pedirle cambio cada vez que asistía a la sucursal donde laboraba.

Ciribel explicó que uno de los problemas más frecuentes y molestos para los trabajadores de Oxxo, es que los clientes lleguen a las tiendas sólo a cambiar sus billetes, pues no siempre cuentan con efectivo y las personas suelen molestarse.



En su TikTok, la joven mencionó que un video en el que se ve a un cliente comportarse mal con un cajero, la hizo recordar una experiencia de su antiguo empleo, cuando trabajaba a las 6 de la mañana en una de esas tiendas.

Comenzó a narrar que, al momento de iniciar su turno, todos los días aparecía una señora de la tercera edad que compraba únicamente una dona para poder cambiar sus billetes de gran denominación.

"Del sabor que fuera, pero la dona se la llevaba. En ese momento tenía un costo de 10 pesos (0.5 dólares). Imagínense. Llegaba a las 6 de la mañana, el primer cliente con un billete de 500 (cerca de 25 dólares) llevándose una dona. Yo le rezaba a Dios para tener cambio en ese momento. Y la señora era mañosa, porque ya se la sabía. Caminaba de la vitrina a la caja y la dona ya llegaba a la mitad, así que yo se la tenía que cobrar sí o sí y era pleito con ella todos los días" fue la manera en que comenzó a compartir su experiencia.



La tiktoker cansada de la situación, hizo algo al respecto. Su idea fue que, si la señora quería cambio eso recibiría, por ende, asistió a tres bancos diferentes para conseguir mil pesos ( 50 dólares) en monedas de 50 centavos.

"Le di su cambio a esta señora en monedas de 50 centavos tres días, van a creer que fue el santo remedio. El primer día, me llegó con un billete de 500 (25 dólares), le di 490 pesos en monedas de 50 centavos, y se sentó a contarlos. El segundo día, llegó con un billete de 200 pesos (10 dólares), el cambio fue correcto en monedas, y el tercer día me dijo '¿Hoy me vas a dar monedas de 50 centavos verdad?'; y yo lo le dije: '¿Y usted qué cree?'. Se llevó su cambio y al siguiente día, llegó con un billete de 20 pesos (un dólar)".



La divertida historia de la joven acumuló más de 3.5 millones de vistas y suma más de 400 mil me gusta. Los internautas no dudaron en mostrar su asombro por la gran técnia que se le ocurrió, pues creyeron que fue extremadamente creativa.

Internet aplaudió el ingenio de la tiktoker para que la señora dejara de pedir cambio

"Te miro y te respeto, nunca lo había pensado", "Top 10 historias más satisfactorias del mundo", "Eso es arreglar las cosas con inteligencia", "Ay, te amo. Hiciste lo que muchos hemos querido hacer trabajando en servicio al cliente", "Qué 'chido' [bien] se debió haber sentido, la verdad", fueron algunos comentarios en el video original.



Una parte de los internautas expresaron que su medida fue demasiado lejos, ya que podía hablar con la señora primero para hacerla entrar en razón.

"Quizá fue muy extremo, la señora ya era grande por lo que entendí, no debiste ser ta dura", "Debiste pelearte con el Oxxo que no te daba cambio, no con la señora", "Aunque sea mayor debiste respetarla" y "Exageraste un poco, pobre señora ahí contando", fue como se expresaron quienes estuvieron en contra.