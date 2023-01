Muere a los 20 años influencer Elena Huelva: conquistó Internet por optimismo contra el cáncer

"Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo", así anunció la familia de Elena Huelva su fallecimiento a través de una historia de Instagram, publicada el 3 de enero de 2022.

La joven de Sevilla, España, se encargó de que su contenido le diera una lección de vida a sus seguidores, justo como lo hacen otros creadores de contenido como la mujer de 75 años que incursionó en el fitness o el estilista latino que regala cambios de ‘look’ a indigentes; en el caso de Elena, su mensaje principal era de resiliencia.

¿Quién fue Elena Huelva?

Con 17 años, coincidentemente un 3 de enero de 2019, a Elena Huelva le diagnosticaron sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos y en el tejido a su alrededor. Así fue como la joven decidió documentar su lucha contra la enfermedad a través de sus redes sociales, convirtiéndose en un ejemplo de optimismo y valentía para disfrutar la vida al máximo sin importar las adversidades.

La fama de la española creció tanto que se convirtió en la autora del libro ‘Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente’ (2021), en el que documentó todo lo que atravesó desde que le fue diagnosticado el cáncer.

Así fue la batalla contra el cáncer que libró Elena Huelva: inició cuando tenía 17 años

El sarcoma de Ewing puede aparecer en cualquier hueso, pero es más recurrente que inicie en los huesos de la pierna y la pelvis; justamente a Elena se lo detectaron en la pelvis, tras meses de experimentar dolor y que erróneamente fuera diagnosticada con ciática.

Gracias a la intervención de un traumatólogo, se detectó el cáncer, en consecuencia, la joven empezó los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Un año después, en 2020, parecía haber librado la batalla contra la enfermedad.



Sin embargo, un par de meses después los médicos encontraron metástasis en los pulmones de Elena, lo que llevó a la sevillana de vuelta al hospital en búsqueda de un nuevo tratamiento que funcionara. Para septiembre de 2021 el organismo de la chica parecía responder bien, pero en el verano de 2022 el tratamiento dejó de funcionar, ya que “la enfermedad había crecido en otro lugar, además de los pulmones”, contó a través de una publicación de Instagram.



A partir de diciembre de 2022 el diagnóstico de Elena empeoró, los médicos descubrieron que el cáncer había avanzado hasta la tráquea de la joven y a partir de entonces la chica mostró por medio de fotografías en su Instagram sus idas y venidas del hospital, pues había empezado un nuevo tratamiento, hasta que finalmente falleció.

“Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho”. Esa fue la última publicación que la ‘influencer’ escribió en su Instagram el 3 de enero de 2023.