¿Películas de Hollywood están inspiradas en 'El Chavo del 8'? Internautas comparan escenas

'El Chavo del 8' fue, por más de una década, uno de los programas televisivos mexicanos más queridos. Y su importancia fue tanta que hasta el día de hoy, sigue siendo recordado mediante teorías conspirativas, las cuales han impresionado a los fans.

El show de comedia tuvo momentos muy divertidos que se volvieron un referente en la industria, lo que provocó que en un hombre en Twitter comenzara a publicar escenas de películas de Hollywood que tienen divertidas similitudes con el programa mexicano.

Usuario de Twitter encuentra similitudes entre escenas de 'El Chavo del 8' y películas famosas

El usuario llamado ‘Bohemio de afición’, @PocoInfluyente, fue quien tuvo la idea de recopilar momentos del programa que eran extrañamente parecidos con algunas escenas de películas famosas y su resultado fue más que sorprendente.

La primera imagen que compartió fue una donde se puede ver a La Chilindrina en edad avanzada con Don Ramón, lo cual recuerda a la cinta 'Interestellar', específicamente a la última escena donde Cooper se reencuentra con su hija cuando es anciana.



Después, nutrió el hilo con otras imágenes que inmediatamente traían a la mente cintas emblemáticas de Hollywood como 'El Efecto Mariposa' o 'Querida encogí a los niños'.

Sus hallazgos lo hicieron viral en la red social y los internautas también participaron en la dinámica

No pasó mucho tiempo para que sus publicaciones se volvieran virales en Twitter y entonces pasó algo inesperado, pues muchos usuarios comenzaron a pedirle que mostrara aún más similitudes, por lo que @PocoInfluyente exploró todas las posibilidades, desde ciencia ficción hasta drama y romance.

Recordó el clásico de terror 'La Purga' al publicar una foto de la Chilindrina usando una extraña máscara como muchos de los personajes de la cinta, los cuales tenían el propósito de asesinar personas.

También provocó risas con una imagen de El Chavo simulando tocar una batería que hizo alusión a 'Whiplash' de 2014.



El usuario de Twitter suma casi 18 mil likes en su hilo, además de recibir peticiones de otros interneutas en los comentarios, halagaron su ingenio, pues su idea resultó muy original y entretenida.

Algunos de los directores que fueron mencionados con más frecuencia fueron Guillermo del Toro, Ridley Scott, Christopher Nolan o Steven Spielberg.

Los usuarios de Twitter dejaron volar su imaginación y también compartieron sus propios hallazgos entre el cine hollywoodense y 'El Chavo del 8'. ¿Cuál crees que fue el mejor?.

"Por esto amo Internet, me da joyitas como esta que me hacen reír sin parar", "La mejor idea del mundo, está increíble y me sacó varias carcajadas", "A la gente se le ocurre cada cosa rara, pero que funciona" o "Ya me hizo el día este hilo por tanta risa", son algunas opiniones de los usuarios.