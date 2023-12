¿Imaginas un combustible para autos hecho con agua y basura? Este ingeniero lo hizo posible

La gasolina es uno de los productos más consumidos en la actualidad, ya que millones de personas la utilizan diariamente para mover sus vehículos. No obstante, su precio cada vez es más alto, pero al parecer un argentino nacido en Estados Unidos encontró una alternativa

Ingeniero fabrica combustible para autos con basura y agua: sustituirá a la gasolina

Edmundo Ramos, un ingeniero que radica en Córdoba, Argentina, llamó la atención en redes sociales por crear un sustituto de gasolina con dos simples ingredientes: agua y basura.

La idea surgió años atrás, cuando comenzó a preguntarse qué sucederá cuando los combustibles fósiles se acaben. Así, puso manos a la obra para desarrollar una alternativa sustentable con recursos al alcance de todos.

Tras 12 años de investigación y diversas pruebas, pensó que su "combustible" no lograría que un auto avanzara hasta 40 kilómetros por hora; no obstante, para su sorpresa, consiguió llegar a los 100 km/h.

En una entrevista para el portal 'Infobae', realizada el pasado 13 de septiembre de 2023, Edmundo reveló que utiliza todo tipo de desechos para echar a andar su carro, al cual bautizó como "Auto a basura".

"Si lleno el gasificador con papel, hago tres kilómetros y se acaba. Con cáscara de maní hice 30 kilómetros. Probé con cáscara de banana o naranja, o restos de poda de árboles, pero a todo hay que carbonizarlo".

Gasolina hecha con agua y basura podría ayudar a cuidar el medio ambiente

Edmundo Ramos explicó que, contrario a lo que muchos piensan, su invento no daña al medio ambiente e incluso puede beneficiarlo. Esto se debe a que el motor modificado de su auto utiliza monóxido de carbono e hidrógeno, por lo tanto, el tubo de escape solo libera vapor de agua y oxígeno.

"No sólo no contamina, sino que aporto un 20% de oxígeno por el caño de escape al medio ambiente mientras estoy andando”.



En sus redes sociales, Edmundo ha publicado una serie de videos donde muestra cómo crea el combustible y su contenedor. Asegura que cualquiera puede hacerlo y compartió una extensa guía (gratis) para que las personas lo fabriquen ellos mismos y disfruten de sus beneficios.

Para animar a los internautas, relató que viajó por toda Argentina con su auto y combustible a base de basura. Además, comenó que hace tres años dejó de comprar gasolina, por lo que "anda gratis".

Si bien en los comentarios de sus clips lo felicitan constantemente por su gran invento, algunos usuarios expresaron estar preocupados porque Edmudo podría "desaparecer de manera sospechosa" debido a su invento y así respondió.

"Yo soy consiente de que puedo estar perjudicando intereses poderosos y se de historias reales, no son leyendas urbanas, de gente que ha hecho vehículos que funcionan con agua y los han hecho desaparecer o los han matado, pero yo estoy tranquilo porque no tengo ningún interés económico en esto. Si alguien me llegara a amenazar le diría "creo que piensa matar a todo el mundo, esto ya es del dominio público", entonces tengo tranquilidad de que no me va a ocurrir".



El hombre de 66 años seguirá buscando beneficiar al planeta, pues ahora está investigando cómo convertir los residuos plásticos en gas.

¿Ya conocías este invento? Dinos en los comentarios.

