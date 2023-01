Hombre desapareció por 20 días después de grabar un supuesto gigante: el misterio detrás

En Internet circulan diversas teorías conspirativas sobre razas extraterrestres (como los reptilianos), civilizaciones escondidas (como el mundo detrás de los muros de hielo en la Antártida) e incluso la posible existencia de gigantes, ya que supuestamente varios usuarios han captado a estos mitológicos seres en videos de TikTok.

Como ejemplo de este último caso está el del canadiense Andrew Dawson (@andykapt), quien el 9 de abril de 2022 subió a la plataforma el video de un ser de gran tamaño caminando en la cima de una montaña nevada con el título: "Es un gigante".

Andrew Dawson inició una búsqueda del gigante que se viralizó en TikTok

Rápidamente, la grabación del supuesto gigante se viralizó con más de 6 millones de reproducciones y miles de internautas le pidieron al canadiense que fuera hasta las montañas para investigar más sobre el avistamiento de la criatura. Sin embargo, la lejanía e inaccesibilidad del monte le imposibilitaba una investigación profunda.

“¿Ven que tan lejos están esas montañas? Cuando las grabo tengo que hacerles demasiado Zoom. Si alguien puede enviarme un helicóptero, solo así podré subir”, explicó Andrew Dawson en un nuevo video el 11 de abril de 2022.



Debido a la gran fama en TikTok que obtuvo Andrew por el gigante, este decidió aceptar la misión de revelar el misterio acerca de la criatura, iniciando así una búsqueda oficial tres días después de haberlo descubierto.

“Intentaré acercarme lo más que se pueda y tener un mejor ángulo, pero si alguien puede prestarme un helicóptero será más fácil encontrar al gigante. Es más, si los videos se hacen muy virales tal vez una compañía de helicópteros pueda patrocinarme. Como sea, la próxima vez prometo sostener mejor la cámara”, se puede escuchar decir al canadiense que descubrió al supuesto gigante.



A partir de entonces, el hombre comenzó a subir una serie de clips en la que daba actualizaciones sobre su búsqueda, explicando que incluso había locales afirmando que el gigante “iba y venía” de la montaña donde lo habían descubierto.

¿La CIA extrajó al gigante de las montañas y luego acosó al hombre por revelar su existencia?

El 11 de abril de 2022 Andrew Dawson subió una nueva grabación, esta vez desde su casa, para explicar que en su camino a las montañas un par de agentes, presuntamente de la CIA, lo detuvieron porque los caminos se habían bloqueado debido a una extraña razón.

Dicho aspecto llamó la atención del canadiense porque se trataba de un parque nacional de su localidad, lo que significaba que debía estar abierto al público y en las noticias nunca se mencionó ningún problema al respecto.

“Acabo de ser detenido por un agente de la CIA, me dijo que diera la vuelta porque estaba traspasando un área restringida. Le dije que era una zona pública y que los mismos locales me enseñaron el camino. No lo grabé porque no estaba preparado, él me paró de pronto y alegó que estaba sucediendo un problema medioambiental. Mañana regresaré, no entiendo nada”, comentó Andrew en su nuevo video para TikTok.



Curiosamente, un día después del percance con los agentes, Andrew avistó dos helicópteros en la zona en la que días atrás había visto al gigante, por lo que pensó que estaban “extrayendo algo del lugar”.



Y para aumentar más el misterio y sospechas de los conspiranoicos, en las montañas por donde paseaba el supuesto gigante se colocó un artefacto o construcción militar. A continuación el video:



Aunque eso no fue todo, sino que el 16 de abril de 2022 el canadiense reportó a sus seguidores que un coche desconocido comenzaba a acosarlo las puertas de su casa. En el video con más de 2 millones de reproducciones se puede ver cómo el vehículo huye rápidamente cuando Andrew intenta confrontarlo.

Tras la búsqueda del gigante, Andrew Dawson desapareció: la verdad detrás de los videos

El 6 de mayo de 2022, tras 20 días de no publicar ninguna actualización en su cuenta de TikTok justo después de haber reportado que un coche no identificado lo asechaba, el hombre salió a explicar el porqué de su inactividad en la plataforma.

Andrew confesó que estaba bien, no había sido desaparecido por terceros y mucho menos estaba muerto (como varios de sus seguidores especularon), sino que simplemente estaba ocupado y por eso no había subido videos, los cuales eran apócrifos y únicamente eran creados para entretener a su audiencia.

“Hola chicos, solo quiero darles una actualización. No estoy muerto, no he desaparecido, solo estoy ocupado con la vida. Ahora sí les voy a dar una actualización oficial de lo que está pasando: perdón por decepcionarlos chicos, pero todos los videos son falsos y solo tienen el objetivo de entretener. Perdón si los decepciono”.