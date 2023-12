Los dueños de una joyería le heredaron el negocio a sus empleados y el Internet envidia su suerte

Los propietarios de una joyería de lujo en Estados Unidos se hicieron virales tras heredar su negocio a sus empleados. Conoce todos los detalles de esta historia a continuación.

Dueños de joyería heredan el negocio a sus empleados

Harvey y Maddy Rovinsky son los propietarios de Bernie Robbins Jewelers, una lujosa joyería con sucursales en Filadelfia y Nueva Jersey. Tras seis décadas de ofrecer exclusivos relojes, una impresionante variedad de diamantes y joyas de fama mundial, decidieron que es momento de jubilarse.

En entrevista para Fox News Digital, Harvey, quien ha estado en el negocio joyero desde 1962, compartió que debido a su edad es momento de descansar y dejar el trabajo. Sin embargo, al momento de elegir quiénes ocuparían su lugar, la pareja tomó una decisión que a muchos les pareció "extraordinaria" o "fuera de lugar".

“No tenemos ninguna familia en el negocio y necesitamos un camino para la sucesión. Ya sabes, nuestra pista se está acortando y si tenemos un problema con uno de nosotros o con ambos, entonces el negocio desaparece”, expresó.



El hombre expresó que siempre buscaron trabajar con un gran equipo, por ello tienen empleados que han laborado con ellos por más de 3 décadas, formando así un lazo muy significativo.

“Muchos de los empleados llevan 30 años, 25, 20 años con nosotros. Así que son personas a largo plazo, son como una familia”, aseguró.



Antes de tomar esta decisión, el matrimonio Rovinsky buscó a posibles compradores, pero consideraron que ninguno estaba calificado para seguir el legado del fundador de la joyería: Bernie Robbins, el padre de Maddy.

“Dijimos: ‘Sabes, esto ha estado frente a nuestras caras todo este tiempo’. En lugar de intentar encontrar un comprador cualificado, ¿por qué no dárselo a personas que ahora lo dirigen con éxito?’”, añadió el empresario.



Fue con esa idea que decidieron dejar la prestigiosa joyería a los empleados que por años han entendido cómo funciona el negocio e hicieron que creciera. Mientras se hace oficial la transición, Rovinsky trabajará como director ejecutivo, a petición de los futuros dueños.

“Me siento halagado y honrado de que me hayan pedido que me quede, lo cual estaré feliz de hacer hasta que los moleste lo suficiente y me despidan”, expresó.

Dueños de joyería entregarán el negocio a sus empleados en 2024

En la entrevista, Harvey prefirió no revelar cuántos empleados tiene la joyería, por lo que se desconoce a quiénes se las dejará.

Se tiene estimado que la transición del negocio se haga oficial en el primer trimestre de 2024, pero eso no quiere decir que el negocio estará cerrado, ya que en esta época navideña es donde registran un mayor número de ventas.

No olvides dejar tu opinión sobre este golpe de suerte para los empleados en la sección de comentarios.