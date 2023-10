¿Falla en la matrix? Dos "lunas" captadas al mismo tiempo en el cielo causan terror en TikTok

Este 2023 se hicieron populares los clips sobre la existencia de los alienígenas; no obstante, un material logró impresionar a Internet tras mostrar algo más que inusual.

En video, lunas aparecen al mismo tiempo y se hace viral en TikTok: así reaccionaron los internautas

La cuenta @ufocazaovnis2 se dedica a compartir videos caseros sobre los avistamientos de ovnis y otros fenómenos que al parecer no tienen una explicación lógica, los cuales tienen una gran popularidad en la red social de videos cortos.

El pasado 10 de octubre fue cuando en el perfil se compartió una perturbadora grabación donde da la impresión de que en el cielo hay dos lunas, una en el este y otra en el oeste.

El video titulado "Ahora qué explicación hay para que hayan dos lunas" se volvió extremadamente popular, tanto así que hasta ahora tiene más de 7 millones de vistas.

Dentro, se ve cómo una persona que se encontraba en un campo de fútbol al aire libre toma su celular para grabar en medio de un atardecer cómo la luz estaba a su derecha, pero a su izquierda también, pues se asomaba un objeto muy parecido al satélite.



Como era de esperase sin importar que durara escasos 8 segundos logró que los usuarios se estremecieran, pues no hay una explicación científica concreta por la cual esto podría ser posible.

"Se les olvidó apagar una....", "¿Qué es eso?", "Ay wey mi mente", "No estoy entendiendo nada y tengo miedo", "¿WTF?", "La Matrix se está actualizando", "Se le estaba acabando la batería a la otra", "Primero ovnis y ahora esto", "Esto es alucinante y aterrador a la vez", "Todo me huele a que es un truco", "Jamás había visto algo así", "¿Es la luna y el sol tal vez?" y "No son dos lunas, la de la derecha es el sol y la de la izquierda es la luna, algunas veces la luna se hace visible durante la puesta de sol", es lo que expresaron al respecto.



La teoría más repetida fue aquella donde se señaló que se trataba de un personaje llamado luna errante el cual nació de una creppypasta y menciona que es una criatura humanoide de color obscuro que tiene por cabeza una bola brillante de luz, la cual se parece a la luna.

"Bien puede ser luna errante lo que dicen", "Imagínense que sea la luna errante ☠️", "Esperemos que no sea la luna errante", "La luna errante al ver que aun estaba la otra: Avisenmeeee", "Aquí los que creen que es la luna errante" o "Me acordé de la luna errante", fueron otros más.



Al final, las opiniones fueron tan variadas que una gran parte apoyó la idea de que una era la luna y la otra figura el sol, que se trataba de un eclipse o simplemente es un video que engañó a todos, pues solo se trataba de un poste de luz.

"No hay dos lunas, una sí lo es y la otra bola pertenece a un poste de luz", "El sol está saliendo y la luna se oculta", "Según yo esto pasa en un eclipse", "Lo que ven es a la Luna reflejando el Sol", "Tanto alboroto por un poste, ya cualquier cosa es viral", "Solo coincidieron sol y luna con las nubes" y "Bro es un eclipse, ¿por qué tanto alboroto?", "Nada, solo es una lámpara, dejen de imaginarse cosas", es como refutaron el material.



Por el momento ninguna persona en TikTok ha hablado al respecto o dado una explicación concreta de lo que es, así que el misterio sigue sin resolver.

