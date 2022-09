Celebró su cumpleaños con fiesta temática de funeral y causó polémica: ¿Llegó muy lejos?

Las fiestas temáticas son un éxito en TikTok, por ello, videos como el de la niña que celebró su cumpleaños al estilo de la Rosalía se han viralizado rápidamente.

Como el cumpleañero se encarga de elegir la inspiración para su festejo, las posibilidades son prácticamente infinitas, y así lo demostró una internauta identificada como Ale Padilla, quien asistió al cumpleaños de su amiga como si se tratara de un funeral.

Joven celebró su cumpleaños con fiesta temática de funeral y el video se hizo viral

Ale Padilla es una guía de la naturaleza en el pueblo mágico de San Carlos, Sonora, en México. Ella fue quien publicó el video viral de la fiesta de su amiga Argentina Romero, que para su cumpleaños número 28 pidió a sus invitados asistir con vestimenta negra porque la temática era de funeral.

Los mejores cómplices para hacer realidad su alocada idea fueron sus familiares y amigos más cercanos, pues durante el evento se leyó el supuesto testamento de la cumpleañera, e incluso hubo una marcha fúnebre por las calles de su localidad, en la cual los invitados caminaron (con la lámpara de sus celulares prendida, simulando una veladora) junto a al vehículo familiar que en el techo llevaba un ataúd de cartón con Argentina, la festejada, adentro.

Al acabar con el recorrido, la protagonista de la noche “revivió” para bailar, comer y convivir con los asistentes. A continuación la grabación:

La reacción de los internautas a la fiesta con temática de funeral estuvo dividida, por parte de los detractores de la idea se podían leer los siguientes comentarios:

“No hagan eso, qué miedo”, “¿No creen que les está dando un indicio de que algo no está bien en su vida? Algo así como cuando los suicidas se despiden de sus amigos o familia o arreglan sus asuntos antes de partir de este mundo” o “Aunque amé la temática, sí tuvo escalofríos”, “Eso sí es bien darks, ya es demasiado”.



Mientras los que estaban a favor de la cumpleañera, defendieron sus gustos y creatividad para celebrar un año más de vida:

“No le veo nada de malo, literalmente no vamos a vivir nuestro funeral y eso nos da una idea de cómo sería para apaciguar una incertidumbre interna”, “Yo lo veo con simbolismos, la cumpleañera está cerrando un ciclo, para luego renacer en su versión más radiante”, “No se alarmen, eso lo hacía el Undertaker [luchador de la WWE] y está bien, solo es el show” o “Cuántos no quisiéramos una fiesta así, pero la sociedad no nos lo permite, felicidades por no tomar en cuenta las críticas y tener un círculo que te respalde”.



¿Tú qué opinas sobre esta historia viral? Cuéntanos en los comentarios si consideras que debe haber límites en las temáticas de cumpleaños o no.