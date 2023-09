Conductor de Uber mexicano gasta más de 500 dólares decorando su coche por fiestas patrias

La creatividad de los mexicanos no conoce límites cuando se trata de celebrar el espíritu patriota, y Don Gregorio Méndez Alvarado, conocido cariñosamente como 'Don Goyo', lo demuestra de manera única y divertida.

Y es que este conductor de Uber ha transformado su vehículo Nissan blanco en un auténtico símbolo de la independencia mexicana, ofreciendo un servicio de transporte como ningún otro y causando furor en redes sociales. Aquí te contamos su historia.

Conductor de Uber mexicano decora su auto por fiestas patrias

'Don Goyo' se ha convertido en la imagen viva de Don Miguel Hidalgo, el icónico líder de la lucha por la Independencia de México. Con su traje de época y una réplica de la campana de Dolores montada en su vehículo, es imposible pasar desapercibido en las calles.

Pero no termina ahí; su Nissan ahora está equipado con luces llamativas y una bocina que reproduce música regional, sumergiendo a sus pasajeros en una experiencia patriótica única en su tipo y que ha llamado la atención de internautas de todo el mundo.

Para completar el ambiente, Don Goyo cuenta con la compañía de "don Chón" y "Adelita," personajes históricos que se suman a la diversión, y es que cada detalle está cuidadosamente diseñado para recrear la atmósfera del México independiente y dar un toque de alegría a sus pasajeros.

Cuando se le preguntó sobrecuánto había gastado para que su auto luciera así de increíble, el Uber reveló que gastó al rededor de 500 dólares:

"8 mil pesos (la inversión) no los saco en los 15 días que ando con el carro que ahora es un Uber, no los saco, pero me queda la ganancia de la satisfacción, de ver a tanta gente reírse y ser feliz con lo que yo hago. Al momento que piden una carrera por la plataforma Uber, ellos salen de su casa y al observarme se van a su teléfono para ver las placas, verificar que sea realmente el servicio entonces me comienzan a felicitar" expresó a 'Milenio Tamaulipas'.



Su peculiar servicio de Uber se ha convertido en una atracción en sí mismo. Cuando los pasajeros solicitan un viaje a través de la plataforma, salen de sus casas y se dirigen a sus teléfonos para verificar las placas y asegurarse de que están subiendo al vehículo correcto. Sin duda, es una experiencia que difícilmente olvidarán.

La dedicación y el esfuerzo de Don Goyo no pasan desapercibidos, y según reveló al medio local 'Milenio Diario', ha llevado a cabo esta tradición durante cuatro años, cada vez sorprendiendo a sus pasajeros con un nuevo tema. Desde Santa Claus hasta Freddy Krueger, pasando por un taxi volador y Cupido, este hombre siempre está listo para sorprender.

Pero más allá de la diversión, Don Goyo tiene un mensaje importante. Hace un llamado a toda la población para que no se pierda la tradición de las fiestas patrias y para resaltar el orgullo de ser mexicanos:

"Que no se pierda la tradición que antes teníamos con las banderitas, con cualquier adorno alusivo al 16 de septiembre. Yo con esto que hago espero que la gente aunque sea una banderita, un arreglito pongan en sus coches", concluyó.