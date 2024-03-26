TikTok

¿TikTok realmente te paga por ver videos? Los pasos y condiciones que debes cumplir

Los usuarios de TikTok siempre se han preguntado si pueden ganar dinero a través de la plataforma viendo videos y no sólo creando contenido. Aquí te decimos la respuesta

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Tania Caballero's profile picture
Por:Tania Caballero
Video ¿TikTok podría desaparecer muy pronto? La ley de Estados Unidos que lo amenaza

TikTok se ha convertido en una de las plataformas sociales más populares del mundo, con millones de usuarios que comparten videos cortos y entretenidos. Sin embargo, ha surgido la duda sobre si la plataforma paga a sus usuarios por ver videos y no sólo por crearlos.

¿TikTok realmente paga por ver videos?

PUBLICIDAD

La respuesta corta es sí, TikTok ofrece algunas formas de ganar dinero viendo videos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ganancias no son significativas y no se puede considerar como una fuente de ingresos principal.

Formas para ganar dinero viendo videos en TikTok

1. Swagbucks

Es una plataforma popular de recompensas que ofrece varias formas de ganar puntos, conocidos como SB, los cuales pueden ser obtenidos viendo videos de TikTok.

Al descargar la aplicación y crear una cuenta, debes navegar en la pestaña 'Ver' y seleccionar 'TikTok'.

Ya podrás ganar dinero por cada video que tengas a partir de esto.

Más sobre TikTok

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!
0:56

Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!

Cultura Pop
Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?
1:16

Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?

Cultura Pop

Una vez que hayas ganado suficientes SB, puedes canjearlos por tarjetas de regalo o dinero a través de PayPal.

Puedes acumular SB completando encuestas, comprando en línea, jugando juegos y más.

2. InboxDollars

Esta es otra de las aplicaciones externas que te paga por ver videos de TikTok, muy similar a la anterior.

3. TikTok Bonus

TikTok también ofrece una función llamada TikTok Bonus, donde, aunque no te pagan directamente en efectivo, puedes convertir las monedas digitales en dinero real.

@tiktoklatam

#TikTokBonus Sorpresa de bonus doble ahora: ¡Invita a tus amigos a descargar TikTok y gana hasta $ 110 MXN!

♬ sonido original - TikTok en español

¿Cuáles son los pasos o las condiciones para que TikTok te pague por ver videos?

  • Tener una cuenta de TikTok activa
  • Ser un usuario mayor a los 18 años
  • No trabajar en TikTok
  • Que tu cuenta no esté como fraudulenta.
  • Invitar a un usuario nuevo para que se una a la aplicación.
PUBLICIDAD

¿Cuánto se puede ganar viendo videos en TikTok?

En general, las ganancias por visualización son muy bajas. Se estima que se gana entre 0.01 y 0.04 centavos por cada mil visualizaciones. Esto significa que para ganar un dólar, se necesitarían entre 25 mil y 100 mil visualizaciones.

Hoy en día, la ruta más fácil y segura para ganar dinero por medio de TikTok es a través de la creación de contenido e invitar a la red social a internautas que no usen la aplicación.

Otras formas para ganar dinero en TikTok

Aunque ver videos es lo más sencillo de hacer para generar monetización, no es la única opción. Aquí te enlistamos unas cuantas más mucho más redituables:

  • Fondo para Creadores: Recibe ingresos por visualizaciones, interacciones y otros factores.
  • Regalos en TikTok LIVE: Recibe regalos virtuales de tus seguidores durante transmisiones en vivo, canjeables por dinero real.
  • Programa de Afiliados: Promociona productos o servicios y gana comisiones por cada venta.
  • Acuerdos de marca: Colabora con marcas para promocionar sus productos a cambio de una remuneración.
  • Invitar a nuevos usuarios a la plataforma puede generar ingresos adicionales, pero no es la única ni la mejor forma de monetizar tu tiempo en la plataforma.
PUBLICIDAD

¿Tú qué opinas? ¿Lo intentarías?

Pagan por ver videos de TikTok
Pagan por ver videos de TikTok
Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial
Relacionados:
TikTok

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX