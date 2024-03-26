¿TikTok realmente te paga por ver videos? Los pasos y condiciones que debes cumplir
Los usuarios de TikTok siempre se han preguntado si pueden ganar dinero a través de la plataforma viendo videos y no sólo creando contenido. Aquí te decimos la respuesta
TikTok se ha convertido en una de las plataformas sociales más populares del mundo, con millones de usuarios que comparten videos cortos y entretenidos. Sin embargo, ha surgido la duda sobre si la plataforma paga a sus usuarios por ver videos y no sólo por crearlos.
¿TikTok realmente paga por ver videos?
La respuesta corta es sí, TikTok ofrece algunas formas de ganar dinero viendo videos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ganancias no son significativas y no se puede considerar como una fuente de ingresos principal.
Formas para ganar dinero viendo videos en TikTok
1. Swagbucks
Es una plataforma popular de recompensas que ofrece varias formas de ganar puntos, conocidos como SB, los cuales pueden ser obtenidos viendo videos de TikTok.
Al descargar la aplicación y crear una cuenta, debes navegar en la pestaña 'Ver' y seleccionar 'TikTok'.
Ya podrás ganar dinero por cada video que tengas a partir de esto.
Una vez que hayas ganado suficientes SB, puedes canjearlos por tarjetas de regalo o dinero a través de PayPal.
Puedes acumular SB completando encuestas, comprando en línea, jugando juegos y más.
2. InboxDollars
Esta es otra de las aplicaciones externas que te paga por ver videos de TikTok, muy similar a la anterior.
3. TikTok Bonus
TikTok también ofrece una función llamada TikTok Bonus, donde, aunque no te pagan directamente en efectivo, puedes convertir las monedas digitales en dinero real.
@tiktoklatam
#TikTokBonus Sorpresa de bonus doble ahora: ¡Invita a tus amigos a descargar TikTok y gana hasta $ 110 MXN!♬ sonido original - TikTok en español
¿Cuáles son los pasos o las condiciones para que TikTok te pague por ver videos?
- Tener una cuenta de TikTok activa
- Ser un usuario mayor a los 18 años
- No trabajar en TikTok
- Que tu cuenta no esté como fraudulenta.
- Invitar a un usuario nuevo para que se una a la aplicación.
¿Cuánto se puede ganar viendo videos en TikTok?
En general, las ganancias por visualización son muy bajas. Se estima que se gana entre 0.01 y 0.04 centavos por cada mil visualizaciones. Esto significa que para ganar un dólar, se necesitarían entre 25 mil y 100 mil visualizaciones.
Hoy en día, la ruta más fácil y segura para ganar dinero por medio de TikTok es a través de la creación de contenido e invitar a la red social a internautas que no usen la aplicación.
Otras formas para ganar dinero en TikTok
Aunque ver videos es lo más sencillo de hacer para generar monetización, no es la única opción. Aquí te enlistamos unas cuantas más mucho más redituables:
- Fondo para Creadores: Recibe ingresos por visualizaciones, interacciones y otros factores.
- Regalos en TikTok LIVE: Recibe regalos virtuales de tus seguidores durante transmisiones en vivo, canjeables por dinero real.
- Programa de Afiliados: Promociona productos o servicios y gana comisiones por cada venta.
- Acuerdos de marca: Colabora con marcas para promocionar sus productos a cambio de una remuneración.
- Invitar a nuevos usuarios a la plataforma puede generar ingresos adicionales, pero no es la única ni la mejor forma de monetizar tu tiempo en la plataforma.
¿Tú qué opinas? ¿Lo intentarías?