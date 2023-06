Chimpancé rescatada reacciona al ver el cielo por primera vez: video hizo llorar a Internet

Los chimpancés s on los animales más parecidos a los seres humanos y sus conductas pueden llegar a ser tan similares a las nuestras que generan empatía, como pasó con la primate que cuidó a un perrito como si fuera su propio hijo.





Otro de estos mamíferos que logró conmover a las redes sociales fue Vainilla, una chimpancé con una historia trágica y que ahora vive feliz rodeada de muchos amigos.

Save the Chimps, es el santuario más grande del mundo que se dedica a acoger a estos primates, principalmente a aquellos que son rescatados de los laboratorios de investigación, el comercio de animales de compañía y la industria del entretenimiento.

El pasado 15 de junio en su cuenta de Instagram la organización sin fines de lucro publicó un enternecedor video explicando que dos de estos ejemplares llamados Vainilla y Shake, fueron integrados con éxito a un grupo familiar y liberados en un espacio enorme al aire libre donde podría vivir con tranquilidad.

Algo que se recalcó es que Vainilla de 29 años, nunca había visto el cielo y al salir por primera vez su reacción de asombro fue tan conmovedora que se volvió tendencia en redes sociales.

"Vainilla y Shake se han integrado plenamente en un gran grupo familiar y han sido liberados en su isla natal. Shake salió enseguida, pero Vainilla estaba indecisa. Nada que un abrazo alentador del alfa, Dwight, no pudiera arreglar. Mira cómo Vainilla se asombra por primera vez del inmenso cielo abierto", fue la descripción del clip.



Por si fuera poco la chimpancé también quedó encantada al caminar sobre el pasto, ya que al permanecer encerrada desde pequeña nunca tuvo la oportunidad de hacerlo.

El video de Vainilla y su reacción provocó lágrimas a los internautas

El material posteado en Instagram ha sido reproducido miles de veces y en la sección de comentarios, las personas expresaron sentirse conmovidas por los gestos del animal.

"Esto es tan hermoso y devastador al mismo tiempo. Ella debe haber visto tantas cosas horribles, pero en ese momento miró al cielo con tanto amor, belleza y asombro", "Estoy llorando porque ahora es feliz", "Me dan ganas de llorar. No entiendo cómo alguien puede hacer pruebas con un animal, especialmente con uno tan cercano a nosotros. Gracias por rescatarlos", "Este es el vídeo más bonito que he visto hasta ahora, ¡mi corazón está desbordado" o"Sus caras tan llenas de esperanza y felicidad. Estoy llorando", fueron algunos de ellos.



Lo más impactante de la historia de Vainilla es que pasó 2 años en el Laboratorio de Medicina Experimental y Cirugía en Primates de Nueva York, lugar fue sujeto de prueba.

Después estuvo entre un grupo transferido a California, donde fue confinada a un recinto más grande en un refugio que cerró en 2019 y estaba amenazado por incendios forestales.

Esta chimpancé nunca había estado fuera de una jaula y gracias al video se puede evidenciar que ahora vive la mejor etapa de su vida rodeada de otros primates rescatados que formaron su propia familia.

"Vanilla se está adaptando muy bien. Cuando no está explorando la isla con sus amigos, por lo general se la puede encontrar sentada en lo alto de una plataforma para escalar de tres pisos observando su nuevo mundo”, fue la declaración de Andrew Halloranm director de Save The Chimps ante el New York Post.



Gracias al éxito del clip los internautas está pidiendo que en las redes sociales del santuario se publiquen más fotos y videos de Vainilla, disfrutando de su nuevo hogar.

