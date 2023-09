Chico va a su graduación con falda roja, lentejuelas y conquista a Internet: Hasta usó corona

Korben, un estudiante de la escuela secundaria Archbishop Sancroft en Norfolk, Inglaterra se hizo viral en redes sociales luego de que su madre, Nina Green, compartiera el outfit que eligió su hijo para su fiesta de graduación.

"A los 12 años, mi hijo anunció que quería ir al baile de graduación de su escuela con vestido. Cuatro años después lo hicimos realidad. Estoy increíblemente orgullosa de él por ser fiel a sí mismo y el recibimiento de toda su escuela fue increíble", escribió su madre.



El adolescente de 16 años acudió vestido con una falda roja larga brillante, saco de smoking con lentejuelas rojas, camisa blanca, corbata de moño, tacones y hasta una corona.

"Tan pronto como salió del auto, todos aplaudieron y yo lloré, algunos de los profesores lloraban, porque él estaba siendo quien quería ser", expresó Nina en entrevista para la BBC.



La madre de familia agregó en entrevista para Dailymail.com que a su hijo siempre le había encantado usar vestidos y siempre ha actuado como drag queen, nombrándose 'Miss Frou Frou', pero quiso asistir a su graduación como él mismo, expresando su lado femenino influenciado por el actor estadounidense Billy Porter.

Internautas reaccionan al traje de graduación del chico

El post en X (antes Twitter) con sus fotografías enloqueció a los usuarios de la red social con casi 119 mil likes, más de 8 mil comentarios y más de 3 mil veces de ser compartida, haciendo virales las imágenes.

"Se ve increíble. Tu hijo es perfecto como es y estoy segura de que tiene una increíble vida", "Se ve impresionante, su vestido es increíble y también me encanta su corona. Espero que haya tenido un baile de graduación maravilloso", "Su hijo es increíblemente hermoso con ese vestido rojo y una corona de gloria. Uno de los mejores vestidos de fiesta que he visto en mi vida", "Felicidad, de eso debería tratarse la vida: Ser feliz, hacer realidad los sueños, ser uno mismo, porque esa es la mejor manera de ser. Estas fotos son alegres", "Te aplaudo por la mamá que eres", "No lo conozco, pero estoy orgullosa de él, sólo por ser quien es", fueron algunas de las reacciones de la gente.

Esta publicación inspiró a otras madres como la señora Green a compartir las imágenes de graduación de sus hijos, quienes al igual que ella, se sintieron orgullosas de ellos al demostrar que la ropa no tiene género.



A pesar de haber recibido algunos comentarios con 'hate', la madre de familia prefirió no responderlos ni tomarlos en cuenta.

Nina además etiquetó en el post a la jueza de 'RuPaul's Drag Race', Michelle Visage, preguntándole su opinión, a lo que la celebridad estadounidense respondió:

"¡Oh, sí! Eres una mamá increíble y hermosa y tu hijo es una estrella".



A un año de haber realizado esta publicación, Green compartió que nunca esperó la respuesta que obtuvo, además del apoyo y positivismo de la gente. Recordando lo sucedido, la mamá compartió en redes sociales:

"Korben y yo compartimos un mensaje importante. ¡Espero que muchos niños vayan al baile de graduación este año vestidos para expresarse! Como @michellevisage le advirtió: ¡Korben no permitirá que ninguna negatividad entre en su burbuja positiva!".



Y a ti, ¿te gustó el outfit de Korben?