Joven pinta sus dientes para que luzcan "horribles" y su novio reaccionó así: broma se hace viral

Los disfraces de Halloween no son lo único que se roba la atención durante el mes de octubre,pues las creativas bromas comenzaron a alistarse para divertir a todo Internet, tal como lo hizo una joven conocida en TikTok llamada Aniyah.

Junto a su novio Vito han logrado ser unas estrellas de TikTok que hasta el momento cuentan con más de 800 mil seguidores. Su contenido se centra en bromas que se hacen mutuamente y la más reciente está explotando en TikTok.

Joven hace creer a su novio que tiene dientes horribles y broma se viraliza en TikTok: su reacción resultó divertida

Resulta que la chica usó maquillaje especial de Halloween para manchar sus dientes y así hacerlos lucir podridos. Al terminar, mostró su apariencia con el fin de ver la reacción de su novio llamado Vito, la cual terminaría siendo muy divertida.

Fue así que llevó a cabo su plan y al recogerlo en su auto fingió que no sabía cómo lucía su dentadura. Al entrar ambos se dan un beso en los labios y se saludan, pero segundos después Vito ve los dientes de su novia y quedó en shock.

"WTF, ¿me besaste con tus labios cafés? ¿qué tienes chocolate? parece que te hubieras frotado m***** en tus dientes, OMG están muy cafés, iugh".



Aniyah dijo que había visitado a su dentista para hacerle una limpieza, pero Vito no podía creerlo e hizo divertidas expresiones faciales que encantaron a sus seguidores.

Tras dos días de su publicación su broma ya tiene más de 1.2 millones de vistas y 159 mil me gusta. Además, en la sección de comentarios aquellos que dieron con el clip expresaron lo mucho que les divirtió ver la reacción de Vito.

"Claramente reaccionaría como el chavo jaja", "Las caras que hizo me divirtieron mucho", "Jajajajaj como hizo 'EWWW' JAJAJAJA", "Bro el acento hace esto 10 veces más divertido", "La forma en que la miró al principio", "Su cara cuando se dio cuenta de que la había besado jaja", "Empecé a reír incluso antes de que empezara", "No me había reído tanto en tanto tiempo", "El hecho de que no se riera ni una sola vez. Yo hubiera estado llorando de risa" o "La manera en que le cambió la cara cuando vio sus dientes es única", se lee en los comentarios.



Aunque una parte criticó a Vito por contestar de manera ruda a su novia, sus seguidores los defendieron explicando que su humor es así desde que abrieron el canal.

Lamentablemente los creadores de contenido no mostraron cómo Aniyah terminó por quitarse las manchas cafés de sus dientes y volver a tenerlos blancos, pero eso sí, repartieron muchas sonrisas con su actuación.



¿Tú qué harías si tu pareja te hace una broma como esta? Dinos en los comentarios.

Te podría interesar también: