Chef italiano dice que le pongan catsup a los tacos y no a la pizza: causa debate en TikTok

El mundo culinario siempre está lleno de debates y controversias, y esta vez, un chef italiano que radica en la Ciudad de México, ha desatado una discusión en las redes sociales al expresar su opinión sobre el uso del catsup un platillo en especial.

Chef italiano causa polémica al recomendar usar catsup en tacos en lugar de pizza y causa debate en TikTok

Dentro de un video compartido en TikTok por el usuario @padovano_mx, se puede ver al chef agregando catsup a unos tacos, pero con una peculiar recomendación: sugiere que el catsup se use en los tacos en lugar de la pizza.

"¿Te duele? esto es lo que pruebo yo cuando me piden a mi catsup para la pizza. A los tacos no les va la captsup ni a la pizza le va la catsup, por favor no me la pidas la próxima vez, te quiero mucho" fue lo que dijo.

¿Cómo reaccionó Internet ante el video de la catsup sobre los tacos?

El clip publicado el pasado 17 de marzo se volvió viral en las redes, especialmente en TikTok, donde obtuvo más de 1.1 millones de vistas. Dentro de los comentarios, las personas tuvieron diversos puntos de vista. En primer lugar, estuvieron aquellos que se enfurecieron porque el chef colocó catsup en los tacos y lo calificaron como una "aberración".

"Ay sí dolió ver la catsup en los tacos", "Quita la catsup de los tacos, nosotros podemos ponerle a la pizza, pero a los tacos jamás", "Una total aberración lo que hiciste", "Si le echaste tú a los tacos yo le pongo a la pizza, ni modo", o "¿Cómo que catsup en los tacos?, fueron algunos de ellos.

Otro grupo expresó con firmeza que a pesar de la petición del chef italiano, al final las personas que pagan por la pizza pueden ponerle lo que quieran de condimentos, pues ellos son las que se la van a comer.

"Cada quien le pone lo que le de la gana a la pizza", "Usted no me manda, yo la pago y le pongo lo que se me antoje, punto", "Creo que una vez servida la pizza ya es un producto vendido y el comprador le puede hacer poner y comer como él quiera", "Yo pago, yo digo qué le pongo", y "Cada quien se come la pizza como le de la gana y le pone encima lo que le dé la gana, así somos en México, es mi pizza y ya".



A manera de curiosidad también se le preguntó al chef qué sí se le podía poner a la pizza, pues querían saber si solo la catsup era la que estaba prohibida sobre el platillo creado en Italia.

"Fuera de relajo, si no se le puede poner katsup a las pizzas italianas, ¿Qué otro condimento si se le puede poner?", "¿Y si se le puede poner salsa Valentina? para saber y no hacer el oso cuando vaya", "¿Me deja echarle aceite de oliva o también me va a regañar?", "Pregunta sería ¿con qué aderezo es bueno comer la pizza?", "Por ejemplo la Tabasco no habría problema ¿o sí?", fueron algunos puntos de vista.



Por último, diversos usuarios expresaron a manera de broma que pronto irían a visitar el local del chef ubicado en Santa Fe, México, y para hacerlo molestar le pedirían la catsup para agregarla a la pizza.

