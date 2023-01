Chambelanes se hacen virales por bailar "sin ganas" en fiesta de XV años: "Qué ritmazo"

Los videos virales de quinceañeras demuestran que las jovencitas deben poner muchísima atención en los chicos que eligen como sus chambelanes, ya que se ha dado el caso de bailarines que le roban el protagonismo a la festejada o de chicos que le bailan tan sensual a la quinceañera que provocan el enojo del papá.

Recientemente, un usuario de TikTok, identificado como ‘@Mayco3095’, mostró otra razón por la que la elección de chambelanes es muy importante durante la organización de una fiesta de XV años: las ganas que tengan para bailar.

Chambelanes bailan “sin ganas ni ritmo” y TikTok no los perdonó

A través de una serie de cuatro videos, ‘@Mayco3095’ mostró la coreografía de una quinceañera que baila una peculiar mezcla de géneros junto a sus cuatro chambelanes. Sin embargo, la poca coordinación y energía de los chicos causó polémica en la sección de comentarios.

“Parece que el baile sorpresa también fue sorpresa para los chambelanes, ninguno coordina sus pasos con los demás”, “Yo digo que ensayaron en línea, por eso en la pista de baile no parecen ubicarse bien”, “Pobre chica con esos chambelanes sin ganas ni ritmo”, “Admito que los chambelanes no tienen habilidades para el baile, pero si la chica está feliz lo demás no importa” o “Con esos ánimos me despierto a trabajar todos los días”.

Tras moverse al ritmo de ‘Danza kuduro’ (2010) de Don Omar, la canción cambia repentinamente por la de ‘El botecito’ (2009), así que los chambelanes se ausentan para cambiar sus prendas a fin de lucir un estilo vaquero (también conocido como ‘cowboy’) dejando a la quinceañera en su solo.

Posteriormente, la jovencita hace lo mismo, solo que en su caso tuvo un pequeño olvido de vestuario y una de sus familiares entró discretamentea la pista de baile para llevar un sombrero. Curiosamente, esta tercera parte fue la que más se viralizó con más de cuatro millones de reproducciones

La cuarta y última parte de la coreografía muestra a los cuatro chambelanes junto a la quinceañera bailando música regional y ni el cambio de ritmo los salvó de las críticas en TikTok:

“La verdadera sorpresa del baile es que no bailaban”, “Con esa misma flojera ando hoy”, “Que ritmazo, me dieron ganas de dormir”, “No, pues qué animados, ya se me quitaron las ganas de bailar”, “Este video representa a todos los que tenemos dos pies izquierdos, siempre bailamos con esa flojera” o “Cuando bailar no es tu pasión, pero tu prima te obliga a ser su chambelán”.

Eso sí, también hubo personas que defendieron a los chambelanes y pidieron una mayor empatía, porque nunca se dio contexto acerca de la organización de la fiesta de XV años. Algunos teorizaron que simplemente tenían pánico escénico o por alguna cuestión no tuvieron la oportunidad de ensayar apropiadamente.